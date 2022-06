Dólar blue récord a $239 y la deuda externa aumentó US$6.500 M en el 1er trimestre

En otra jornada traumática para el Gobierno nacional y la economía del país, el dólar blue volvió a marcar otro máximo histórico de cotización al venderse en $239 mientras que se conoció que la deuda externa aumentó en el 1er trimestre en casi US$ 6500 millones.

En cuanto al dólar blue, este martes marcó un nuevo máximo histórico al tocar los $239 para la venta. A su vez, los tipos de cambio financieros alcanzaron también a cotizaciones récords.

El dólar paralelo mantuvo la tendencia alcista por tercera rueda consecutiva, aumentó seis pesos en la rueda, sube $31 en el mes y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista llega al 89%, el mayor nivel en los últimos tres meses, resumió la agencia Noticias Argentinas.

Récords de junio

En junio el billete marginal gana 31 pesos en el mercado paralelo, el equivalente a un 14,5% que triplica la inflación proyectada para el mes.

El dólar mayorista avanza 17 centavos, a 124,88 pesos,aumenta un 21,6% en lo que va del año y la brecha con el dólar «blue» alcanza el 89,8 por ciento.

El BCRA terminó la segunda rueda de la semana con compras por unos US$ 150 millones.

Deuda externa

En la misma jornada en la que el dólar blue lograba otro récord de cotización, se conoció que la deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual subió US$ 6.488 millones respecto de diciembre pasado y alcanzó en el primer trimestre a los US$ 274.355 millones, según informó el INDEC.

El aumento se debió principalmente a los US$ 3.662 millones que incrementó el Gobierno y por US$ 2.541 millones generados por el sector de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro.

Las sociedades captadoras de depósitos también registraron un alza en su endeudamiento externo por US$ 264 millones.

El Banco Central y otras sociedades financieras registraron aumento menores en sus saldos, por montos que alcanzaron los US$ 19 millones y US$ 2 millones, respectivamente.

El stock de deuda externa bruta total a valor de mercado se estimó en el primer trimestre en US$ 228.356 millones, que significó una suba de US$ 5.168 millones con respecto al trimestre anterior.

El monto de deuda externa bruta del gobierno a valor de mercado se incrementó en US$ 3.658 millones y el de las sociedades no financieras, e instituciones sin fines de lucro hogares en US$ 1.255.

En el primer trimestre, la cuenta corriente arrojó un déficit de US$ 1.130 millones, por un rojo en el ingreso primario de US$ 2.150 millones, compensado parcialmente por el ingreso neto registrado en la balanza de bienes y servicios por US$ 610 millones y del ingreso secundario por US$ 409 millones.