Dólares del colchón: el Gobierno de Kicillof avisó que seguirá controlando

El titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, expresó críticas hacia los recientes anuncios del Gobierno nacional en materia fiscal, señalando que carecen de claridad legal y no implican cambios reales en las obligaciones impositivas actuales. En ese contexto, aseguró que ARBA continuará utilizando sus herramientas habituales de fiscalización.

Girard se refirió específicamente al llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” anunciado por el Ejecutivo nacional, al que calificó como una iniciativa sin sustento normativo firme: “Hasta ahora no hay ninguna modificación concreta. Lo presentado hasta el momento no tiene respaldo jurídico claro y parece más una movida con fines electorales que una verdadera política tributaria. Es una reacción desesperada ante la dificultad del Gobierno para acumular reservas, incluso en plena liquidación de la cosecha gruesa”, explicó.

El funcionario explicó que los únicos cambios efectivos han sido la derogación o modificación de algunos regímenes de información fiscal y la puesta en marcha de un régimen simplificado para el impuesto a las Ganancias. En este esquema, las personas alcanzadas solo deben informar ingresos y deducciones, dejando de lado la obligación de declarar el patrimonio.

“Se está vendiendo como una compensación para quienes ahorraron, pero en realidad se trata de una especie de blanqueo encubierto que busca legitimar fondos no declarados. No se orienta a los ahorros ya existentes, sino a impedir que se acumulen nuevos fondos ocultos esperando un próximo blanqueo”, aclaró. Y advirtió: “Las leyes penales tributarias y de prevención del lavado siguen vigentes, lo que deja a los contribuyentes en una situación incierta. No queda claro si habrá retroactividad ni cuáles son los alcances reales del régimen”.

Tributos bonaerenses sin cambios

En relación con la provincia de Buenos Aires, Girard indicó que los tributos locales, como Ingresos Brutos o el Impuesto Inmobiliario, no se ven afectados por estas disposiciones. “ARBA sigue funcionando con total normalidad, sosteniendo los criterios de control que ya venía aplicando. La obligación de pagar impuestos conforme a la capacidad contributiva continúa vigente”, destacó.

Anuncios preocupantes

También mostró preocupación por el mensaje que puede generar este tipo de anuncios, afirmando que, en ausencia de una ley aprobada por el Congreso, se crea un escenario de incertidumbre. “Si alguien adhiere al régimen y luego se detecta que utilizó dinero de origen ilícito, se le aplicarán las normas actuales. Esto no es una amnistía ni implica un nuevo sistema fiscal. El único cambio real es que la AFIP deja de fiscalizar. Y quienes opten por no perseguir la evasión asumen una gran responsabilidad institucional”, remarcó.

Continuidad de controles

Finalmente, Girard reafirmó el compromiso de la Agencia: “Desde ARBA vamos a seguir garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales con las herramientas legales disponibles. Nuestra responsabilidad es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica aporten lo que corresponde. Esa es la base para un sistema tributario justo y sostenible, que permita financiar políticas públicas en beneficio de toda la sociedad”.

Fuente: InfoGEI