Dolor: murió Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar.

El mundo del entretenimiento argentino despide a una de sus figuras más pintorescas y queridas de la última década. Juan Carlos Velázquez, reconocido masivamente como “El Mini”, falleció este miércoles por tarde, dejando un vacío en quienes disfrutaron de su humor y sus participaciones en la pantalla chica, especialmente durante la época dorada de Duro de Domar.

La triste primicia fue comunicada por el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, quien utilizó sus redes sociales para dar la noticia y despedir a quien consideraba un amigo.

“Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, ‘El Mini’ de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar”, publicó el comunicador en su cuenta de X (ex Twitter).

Velázquez se convirtió en un pilar del programa conducido en su momento por Roberto Pettinato, donde su carisma y sus intervenciones cómicas lo transformaron en un personaje de culto. Tras el final del ciclo, “El Mini” continuó ligado al afecto de la gente, participando en diversos proyectos y eventos donde siempre era recibido con una sonrisa.

La noticia de su partida provocó una reacción inmediata de seguidores y colegas, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de agradecimiento por los momentos compartidos y condolencias para su familia.

Con información de la agencia Noticias Argentinas