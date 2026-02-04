La policía volvió a reprimir a los jubilados en el Congreso, que terminó con personas heridas y detenidas.

La Policía Federal y Gendarmería aplicaron este miércoles un brutal operativo de represión en la ya tradicional marcha de los jubilados en las inmediaciones del Congreso, que terminó con personas heridas y varios detenidos, entre quienes estuvo el padre Francisco “Paco” Oliveira.

El episodio de represión más encarnizada se produjo a metros de la puerta del Palacio Legislativo, cuando una hilera de efectivos avanzó sobre los manifestantes con gas pimienta y luego los enfrentamientos siguieron cuerpo a cuerpo, con personas que fueron reducidas, arrojadas al piso y golpeadas con las cachiporras en total estado de indefensión.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reconstruyó los incidentes luego de participar de la reunión de jefes de bloque en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Según relató, al salir del mitín y mientras tomaba contacto con los periodistas parlamentarios, empezó a sentirse el gas pimienta y “todos empezaron a toser”.

“Ahí salimos corriendo con la gente de mi despacho, mis compañeras. Bajamos rápidamente y vimos cómo estaban deteniendo gente. Había personas heridas con gas lacrimógeno en la cara, y una secuencia terrible que es imposible olvidarse por la crueldad contra un compañero que viene a todas las marchas por discapacidad porque le falta una pierna”, relató la presidenta del bloque de izquierda en declaraciones que produjo un cable de la Agencia Noticias Argentinas.

Y añadió: “Se lo estaba llevando detenido la Gendarmería. Cuando los gendarmes vieron que estaba convulsionando, lo tiraron en el piso y le dieron la espalda. Tenía una convulsión muy fuerte”,

“Así que ahí rápidamente intervenimos para que venga una ambulancia, y empezamos a tratar de asistirlo con lo que se podía, pero siempre tenemos el mismo problema. El propio operativo cerrojo que hacen cuando reprimen impide que puedan entrar la ambulancia y los médicos para atenderlo, lo cual hizo que todo se demorara bastante. Ahora está en el Hospital Ramos Mejía y estamos esperando tener novedades”, completó Bregman sobre lo sucedido.

Otro incidente tuvo como protagonista al padre “Paco” Olveira, quien resultó demorado durante algunas horas.

El sacerdote había sido escoltado por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Paula Penacca, Jorge Taiana, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés hasta el móvil de la Policía Federal, donde quedó demorado acusado de “resistencia a la autoridad”.

El diputado Valdés, junto con sus compañeros de banca, grabó la situación, publicó el video en sus redes sociales y solicitó su liberación al fiscal Horacio Peix, que estaba trabajando en la zona.

Minutos después, el fiscal dejó sin efecto la detención de Olveira en función de los videos presentados por los legisladores y periodistas que se encontraban en el lugar.

Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño, quien también bajó a la calle al enterarse de la represión, denunció este tipo de “operativos multimillonarios para reprimir brutalmente”.

“Esto es algo que sucede habitualmente. Todos los miércoles. Todos han visto lo que sucede con los jubilados, con las personas con discapacidad, estos operativos multimillonarios para reprimir brutalmente”, afirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Y agregó: “A pesar de eso, los jubilados, las personas con discapacidad y toda la gente que viene a acompañar se mantiene firme y por eso tenemos que redoblar la movilización exigiendo un verdadero paro nacional para este miércoles 11, cuando se trate en el Senado de la reforma laboral”.

Para del Caño, es de vital importancia generar “una gran movilización que rodee el Congreso para evitar que nos devuelvan al siglo XIX con esta ley que nada tiene de modernización sino que es de esclavitud laboral”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas