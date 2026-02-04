¿Venganza?: el Gobierno pidió el desafuero de 10 delegados del Garrahan para despedirlos

Manuel Adorni confirmó que la gestión del Hospital Garrahan solicitó la medida judicial por la toma de la dirección ocurrida en octubre de 2025.

Habrá sanciones para otros 29 empleados y piden 10 desafueros. Los trabajadores afirman que buscan disciplinar a un conjunto que consiguió el mejor aumento salarial del año y por las protestas y marchas contra la gestión Milei.

El jefe de ministros, Manuel Adorni, solo dijo que las autoridades del Hospital Garrahan solicitaron el desafuero de 10 gremialistas con el objetivo de proceder a sus despidos, a raíz de la ocupación de oficinas ocurrida el año pasado.

«El que las hace las paga»

La medida responde a las protestas registradas en octubre de 2025, cuando los representantes sindicales dirigieron y tomaron la dirección del establecimiento pediátrico en el marco del larguísimo conflicto salarial que protagonizaron.

«El que las hace, las paga», sentenció Adorni a través de su cuenta en la red social X. El funcionario explicó que el motivo del conflicto en aquel entonces fue «la pretensión de cobrar por días no trabajados».

Además del proceso judicial para quitar la tutela sindical a los 10 delegados, el Gobierno confirmó que otras 29 personas recibirán sanciones por su participación en los hechos. «La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin«, concluyó el portavoz.

Según los gremios, la definición es un intento de la gestión libertaria de disciplinar a un conjunto de trabajadores que el año pasado consiguió el mejor aumento salarial ante el Gobierno Nacional en una disputa que tuvo altos costos en la opinión pública para Javier Milei.

Con información de agencia Infogremiales