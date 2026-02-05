Domingo Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y aseguró que solo pretende “ayudar”

En medio de las discusiones por la marcha del rumbo económico, el exministro Domingo Cavallo salió este jueves a aclarar que sus apreciaciones sobre el rumbo del gobierno lejos están de buscar esmerilar la marcha de las medidas que se vienen tomando.

Cavallo hizo esa aclaración en su blog luego de haber salido en defensa de Joaquín Cottani, exviceministro de Luis Caputo, en el marco de la polémica por la postergación de los cambios en la medición del índice de precios por parte del INDEC.

Cottani había señalado que la nueva fórmula para medir la inflación del Indec ya estaba lista en junio de 2024 y debería haberse aplicado durante el segundo semestre de ese año.

En una nota titulada “La intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos”, el exministro garantizó que las opiniones de Cottani fueron realizadas “con total buena fe y espíritu de crítica constructiva”.

En cambio, el ministro Luis Caputo expresó que Cottani buscaba “desacreditar al Gobierno”.

En éste ida y vuelta, Cavallo sostuvo que “lo que dice Cottani no podría ser más constructivo, porque advierte sobre un riesgo que puede poner en peligro el clima de estabilidad”.

Incluso, indicó que el episodio puede “reeditar un episodio como el ocurrido antes de la elección del año pasado, que de no haber sido por la oportuna intervención del gobierno de Trump podría haber comprometido los resultados electorales favorables al Gobierno”.

En este marco, Cottani buscó también rechazar la idea de que la Argentina atravesó “100 años de intervencionismo proteccionista e irresponsabilidad fiscal” sin intentos de reformas estructurales, al salir en defensa del plan de convertibilidad.

“Quienes conocen en detalle nuestra historia económica saben que no es verdad lo que sostiene el gobierno”, destacó a su vez Cavallo.

