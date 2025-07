Dos argentinas

Acabamos de festejar la Independencia de Argentina (con todo lo que eso significa), pero desde esa época nunca pudimos superar nuestras diferencias (Unitarios o Federales; Porteños o Interior; Capitalistas o Populistas; Kirchneristas o anti Kirchneristas) y así fuimos ‘bajando de Categoría’, como en el fútbol, de descenso en descenso hasta encontrarnos en la Categoría «D» de ‘Democracia Destruida’ y todavía NO APRENDEMOS!

¿Qué «locura» no? Tantos años «ciegos», con «miedo» y sin tener la voluntad de salir del FONDO DEL MAR…

Una vez (durante el menemismo) escuché la frase de un empresario que dijo: «Tienen una Ferrari, pero no lo saben, manejan el país como si tuvieran un Rastrojero» (¿se acuerdan el viejo vehículo de carga?)

Entonces, siempre estamos en la misma Historia, como ‘detenidos en el tiempo’, discutiendo cosas viejas, peleando por migajas y anteponiendo nuestros intereses personales por sobre los comunitarios…

Hoy noto que Javier Milei quiere hacer algo bueno, pero se equivoca quizás en la «forma» de encarar algunos momentos políticos (en los que hay que ser más conciliador) pero recuerdo que Raúl Alfonsín también (en aquella histórica recuperación de la Democracia en 1983) quiso el «diálogo», el ‘entendimiento’ y el PJ le ‘pagó con la desestabilización económica’ (Vía Domingo Cavallo y Cía.) y se tuvo que ir antes, para que la Democracia siguiera funcionando…

Años después, el mismo Carlos Menem (conociendo como pocos la ‘rosca política’) se los metió a todos en el bolsillo pero nos hizo vivir una ‘mentira estabilizadora’ (había que salir de la Convertibilidad) que como una olla a presión nadie pudo parar y cuando se fue, el ‘buenudo’ de Fernando De la Rúa que ganó las elecciones con una Alianza (UCR-Frepaso), con ‘0’ apoyo de todos los sectores después de año y medio, no pudo parar…

¿Entonces?

Explotó todo por los aires y se vivieron momentos de zozobra institucional (2001).

Así no se puede vivir… Siempre al límite de lo legal y siempre faltando 5 pesos para ser un Gobierno que quede en el buen recuerdo colectivo.

Gente que se ‘fundió’ con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa y de todo ese caos nació el kirchnerismo (que le dió vida Eduardo Duhalde) y a pesar de estar precedidos por pésimos antecedentes (de lo que habían hecho en Santa Cruz), en donde manejaban la provincia como un ‘reinado’, con reyes y plebeyos, ‘compramos’ ese modelo y Néstor Kirchner lo puso en marcha, lo continuó su esposa Cristina Fernández de Kirchner que tuvo 2 períodos como presidenta (así que imagínate si tuvo tiempo de cambiar algo y no lo hizo, al contrario, cada vez fue peor) breve interrupción de Mauricio Macri, intentando hacer algo distinto (cambio de plan económico, pero que no tuvo final) entonces la sociedad no lo apoyó para una reelección, apareció Alberto Fernández con la brillante idea de Cristina Kirchner de poner un ‘Chirolita’ en el gobierno que pudiera manejar… Y así nos fue…

Otra profunda crisis institucional, ‘Plan Platita’ (Sergio Massa mediante) dejamos vacío el Banco Central, deudas por todos lados, quiebre económico… ¡Todo mal! Y nos fuimos al ‘fondo del mar’… (2023).

Allí surge un outsider de la política y así llega Javier Milei al poder, con los jóvenes queriendo patear el tablero de la vieja política y hacer algo diferente…

Hago este pequeño racconto histórico, porque siempre he dicho que la política tiene que verse como una película (no como una foto del gobierno de turno) porque lo que se hace ANTES bien o mal, repercute en el presente y lo que se hace HOY bien o mal, repercute en el mañana…

Por eso tenemos el presente que tenemos, es así…

Por eso la mejor explicación la dio un prestigioso economista de nuestro país que dijo «hoy nuestra casa (Argentina) está sin techo, éste gobierno está intentando ponerle uno (macroeconomía) y falta todo lo demás que lo destruyeron, pisos, caños, paredes, electrodomésticos (microeconomía) pero por dónde querés empezar? En un año y medio, sin plata, sin crédito y sin confianza de los demás (inversión exterior) no la podés reconstruir, lleva mucho más tiempo» y continuó: «durante años nos dedicamos a destruir nuestra casa y ahora llevará varios años reconstruirla, pero si queremos volver a romper todo, así, nunca la tendremos lista para que podamos vivir todos…», concluyó.

Me pareció brillante este simple ejemplo, porque es así, la Sociedad Argentina tiene poca memoria, es hora de RECORDAR lo que hicimos, donde estamos y que queremos para el futuro.

Todavía del fondo del mar no salimos, para salir a la superficie hace falta mucho esfuerzo más… ¿Estamos dispuestos a hacerlo o volveremos a la ‘fiesta’ de vivir siempre de prestado en una Ferrari que nunca podremos disfrutar como nuestra?

Desde el Congreso (Diputados y Senadores Nacionales, algunos Gobernadores e Intendentes, parecen NO ENTENDER la situación en la que estamos) el Gobierno Nacional ajustó, achicó, hizo el esfuerzo y se banca el costo político que le toque. ¿Que hicieron los Gobernadores?

¿Que pregunta, no?

La responderemos en octubre en la elección de medio término que se viene y muy seguramente en el 2027 cuando allí veremos que ‘modelo’ preferimos (ya no hablo de Capitalismo o Populismo).

El modelo de la verdad cruda, del trabajo, esfuerzo, dedicación, para lograr salir todos juntos (más allá del candidato que sea) o el que ‘compramos’ hace 30 años de la ‘mentira compartida’ y cómplice, de todos aquellos que ponen el voto a los que ya reconocemos como corruptos!

¿Despegaremos alguna vez? 🤔

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella, periodista de Córdoba