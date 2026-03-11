El 49% de los talentos tiene una percepción negativa de su jefe

El estudio Líderes o Jefes 2026 de Bumeran, app líder de empleo de Latinoamérica detectó que el 73% de los talentos pensó en renunciar por una mala relación con su superior.

Según la nueva edición del estudio Líderes o Jefes de Bumeran, la app líder de empleo de Latinoamérica, el 49% de las personas trabajadoras en Argentina tiene una percepción negativa de su líder: el 26% tiene una percepción regular y el 23% una percepción mala. La percepción negativa disminuyó en el último año, ya que en 2025 el 52% tenía una opinión negativa.

Si bien la percepción negativa disminuyó, el 73% de los talentos consideró renunciar a su trabajo debido a una mala relación con su jefe. Este dato representa un descenso de 4 puntos porcentuales respecto a 2025, cuando el 77% de las personas lo aseguraba.

Entre los talentos que tienen una percepción negativa, el 50% señala que su jefe o jefa no le brindaba el reconocimiento que merecían; el 48% menciona que escucha sus necesidades; y el 47% menciona que no confía lo suficiente su personal o en el resto del equipo.

En relación a las cualidades más apreciadas en un jefe, el 64% destaca la importancia de que escuche las necesidades de los miembros del equipo; mientras que el 60% menciona que contribuya al crecimiento personal y profesional de los miembros de su equipo; y el 57% señala que sea comunicativo.

“Casi la mitad de las personas trabajadoras en Argentina considera que su jefe no es un buen líder y el 73% aseguró que ha considerado renunciar a su trabajo por tener una mala relación con su superior. Estos resultados confirman que el vínculo con el liderazgo es hoy un factor determinante para la permanencia y bienestar de las personas y nos sugiere que actualmente existe una necesidad urgente de transformar el rol del liderazgo, de modo de potenciar y motivar el crecimiento de los equipos”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar.

Líderes o jefes es un estudio de Bumeran en el que participaron 3081 personas trabajadoras y especialistas en HR de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora el liderazgo dentro del ámbito laboral y sus efectos.

Casi 6 de cada 10 talentos no considera a su superior un/a líder

En Argentina, el 59% de los talentos no considera a su superior un/a líder, lo que representa un descenso de 5 puntos porcentuales respecto a 2025, cuando el 64% de los encuestados compartía esta percepción.

A nivel regional Argentina es el segundo país con el porcentaje más alto de talentos que creen esto, solo superado por Chile con el 65%. Le sigue Panamá con el 54%; Perú con el 53%; y Ecuador con el 46%.

8 de cada 10 talentos creen tener cualidades de liderazgo

El 81% de las personas trabajadoras en Argentina considera tener las cualidades necesarias para convertirse en líder. Sin embargo, es el país de la región donde menos personas consideran tener esta capacidad: en Panamá y Ecuador el 94% cree poder ser un líder; en Perú, el 93%; en Chile, el 90%. Además, esta tendencia se encuentra en descenso respecto a años anteriores: en 2025 el 83% de los talentos pensaba que podía ser líder y en 2024 el 89%.

¿Les gustaría tener la oportunidad de desempeñarse como líder? El 84% manifiesta que sí, frente a un 16% que prefiere evitarlo.

Entre aquellos que desean tener la posibilidad de liderar, el 65% desea hacerlo para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo para todos; otro 65% para guiar y apoyar a otros en su desarrollo profesional; el 64% para contribuir al crecimiento y éxito de la organización; y el 62% para asumir mayores responsabilidades y desafíos profesionales.

La capacidad para inspirar y motivar es fundamental para ser un buen líder

El 80% de los profesionales en Recursos Humanos considera que la capacidad para inspirar y motivar a su equipo es una característica fundamental que debe poseer un buen líder; mientras que el 79% opina que lo es la habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva; y el 77% destaca la honestidad y transparencia en sus acciones y decisiones.

¿Consideran que es importante para el funcionamiento de la organización que las personas en cargos jerárquicos sean buenos y buenas líderes? El 98% afirma que así lo es; mientras que solamente un 2% no lo cree necesario.

El 44% de los expertos considera que el liderazgo en su organización es deficiente

El 44% de los especialistas en Recursos Humanos considera que el liderazgo en su organización es deficiente, 13 puntos porcentuales más que en 2025 cuando el 31% lo creía. Por otro lado, el 24% de los especialistas considera que el liderazgo es regular; el 22% piensa que es bueno; y el 10% excelente.

La tendencia negativa se repite en Panamá, con el 76%; Perú, con el 58%; y Chile, con el 56%; mientras que en Ecuador el 74%, la mayoría, tiene una percepción positiva de los líderes de su organización.

¿Cuáles son los indicadores claves para identificar a un buen líder? El 74% indica que se puede distinguir fácilmente por el clima de trabajo; el 70% señala el aumento en la satisfacción y compromiso de los miembros de su equipo; y el 66% menciona que se distingue por los resultados que obtienen los equipos.

¿Qué hacen los especialistas cuando notan que una persona tiene problemas de liderazgo?

Cuando una persona en posición jerárquica tiene problemas de liderazgo, el 50% indica que si los problemas son persistentes explora alternativas como reasignación de roles, cambios en la estructura organizativa o incluso terminación del empleo; el 44% crea un plan de desarrollo que aborde específicamente las áreas de mejora en sus habilidades de liderazgo; otro 44% habla con la persona destacando áreas de fortaleza y áreas que requieren desarrollo; el 39% indica que evalúan las habilidades de liderazgo de la persona, identificando áreas de mejora y comprensión de las razones detrás del problema; y el 35% menciona que aborda la situación proporcionando los recursos necesarios para que la persona mejore sus habilidades de liderazgo, tales como cursos de desarrollo, libros, herramientas de evaluación o sesiones de coaching.

En respuesta a esto, el 66% de los profesionales en HR informa que no implementa estrategias para ayudar a las personas en posiciones jerárquicas a desarrollar el liderazgo. De aquellos que sí implementan estrategias, el 50% establece sistemas de seguimiento y evaluación para monitorear el progreso de los líderes en desarrollo, identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias de desarrollo según sea necesario; el 19% organiza talleres, seminarios y cursos específicos diseñados para fortalecer las habilidades de liderazgo; y otro 19% ofrece programas de mentoring y coaching.