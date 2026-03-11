Lollapalooza 2026: San Isidro informó cómo será el operativo de seguridad, salud y tránsito

El festival Lollapalooza 2026 se realizará en el Hipódromo de San Isidro los días 13, 14 y 15 de marzo, desde las 13:00 hasta la 1:00 am.

El Municipio de San Isidro informó a la comunidad las medidas adoptadas para mantener el orden y garantizar el bienestar de la comunidad en el marco del festival musical Lollapalooza que se realizará en el Hipódromo de la ciudad. Habrá operativos de seguridad, salud, tránsito y limpieza en toda la zona y barrios linderos.

«Contaremos con policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal en los alrededores del evento para controlar la situación en los barrios aledaños. El Centro de Operaciones Municipal, también estará en alerta. Por cualquier inconveniente o emergencia de seguridad podés comunicarte al 4512-3333 o enviá un mensaje a Ojos En Alerta. Para reclamos generales comunicate al 147 o cargalo en la App San Isidro Digital», dijo la Muncipalidad en un comunicado.

Grúas, contenedores y limpieza

«Realizaremos operativos con agentes, grúas y móviles para ordenar la circulación de los vehículos particulares, asegurando que los cruces peatonales sean seguros e informando a los usuarios las opciones para su regreso. Si un vehículo obstruye tu garage llamá al 147″, indicó el comunicado municipal.

«Para mantener la limpieza, vamos a desplegar cuadrillas de Espacio Público que trabajarán en el área, y colocaremos contenedores de residuos adicionales en las cuadras aledañas al predio. El domingo 15 de marzo el Paseo de Bicicletas permanecerá cerrado», recordaron desde el Municipio.

«Nuestro compromiso es proteger y servir a nuestra comunidad, asegurando que Lollapalooza sea una experiencia positiva para todos los involucrados«, concluyó el parte de prensa que también informó sobre la habilitación de una web con los detalles de todas las acciones vinculadas al festival.