El dólar volvió a subir y se ubicó en los $1.400 para la venta.

El dólar oficial cerró este lunes al alza, a $1.440 para la venta, es decir $20 por encima respecto de la apertura de los mercados a las 10 de la mañana, tras atravesar varias jornadas “planchado”.

El dólar oficial cerró la jornada de este lunes con un 1.46% al alza. Para la compra, el oficial lo hizo a $1.390 y a $1.440 para la venta.

¿Cómo quedaron el resto de las cotizaciones del lunes 27 de abril?

Dólar oficial

. Compra $1.390/ Venta $1.440.

Dólar blue:

. Compra $1.410/ Venta $1.430.

Dólar MEP:

. Compra $1.454,10/ Venta $1.63,70.

Dólar Contado con Liquidación (CCL):

. Compra $1.517,70/ Venta $1.518,70.

Dólar tarjeta:

. Venta $1.872.

¿Cuántos dólares compró este lunes 27 de abril el Banco Central?

En tanto, el Banco Central de la República Argentina cerró la primera jornada de la semana con la compra de 54 millones de dólares, quedando en 46.088 millones de dólares las reservas a la fecha.

Con información de la agencia Noticias Argentinas