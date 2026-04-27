Adorni en Diputados: la oposición pidió que se informe si el Gobierno va a llenar los palcos de militantes

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, presentaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que informe si el oficialismo tiene la intención de llenar los palcos del recinto de militantes libertarios durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo miércoles.

“En primer lugar, y atento a diversos trascendidos periodísticos, solicitamos se nos informe si se ha previsto el ingreso y/o cursado invitación a asesores, militantes y/o ciudadanos con el objeto de ocupar los palcos de la Cámara de Diputados durante el desarrollo de la sesión”, señalaron en el escrito.

En esa línea, le pidieron al riojano que “tenga a bien abstenerse de ello y, en caso de haber procedido, solicitamos se nos detallen los criterios adoptados para la distribución y asignación de los ingresos o invitaciones”.

“En segundo lugar, requerimos que se arbitren los medios necesarios para asegurar que la transmisión oficial de la sesión se realice bajo criterios de ecuanimidad, pluralidad y respeto por la diversidad de voces que integran este cuerpo legislativo”, indicaron los legisladores de la oposición.

“En tal sentido, resulta imprescindible evitar la reiteración de situaciones como las acontecidas durante la última apertura de sesiones ordinarias, donde se observaron sesgos en la cobertura institucional que no contribuyen al fortalecimiento democrático ni al adecuado funcionamiento de esta Cámara”, afirmaron.

Por último, reclamaron que “se garantice a los periodistas acreditados el mantenimiento del espacio que históricamente tienen asignado en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados, asegurando condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor y el pleno acceso a la información pública”.

“La calidad institucional del Congreso de la Nación exige que este tipo de instancias se desarrollen con el máximo apego a las normas, la transparencia y el respeto por el pluralismo político que representa esta Honorable Cámara”, concluyeron Ferraro y Frade.

Con información de la agencia Noticias Argentinas