El INDEC informó que la dotación de personas en el Estado cayó en abril un 6,1% intermensual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades hasta el 30 abril de 2026 fue de 274.793 con una variación interanual (v. ia) del -6,1% y una variación intermensual (v. im) del 0,5%.

Del total, 186.771 personas correspondieron a la administración pública nacional, mientras que 88.022 correspondieron a empresas y sociedades del Estado.

En relación con estos últimos datos, en la administración pública nacional hubo una variación del -6,4% en la VIA y del -0,6% en la VIM. A su vez, dentro de este grupo, 38.682 personas, es decir el -6,0% de la VIA y -0,7% de la VIM, son de la administración centralizada.

En segundo lugar, 113.248 pertenecen a la administración descentralizada con los siguientes porcentajes: -6,5% de la VIA y -0,6% de la VIM. En tercer lugar, de la administración desconcentrada el total fue de 21.018 personas con una VIA del -7,8% y una VIM del -0,1%. Por último, 13.823 son de otros entes. Aquí, la VIA fue de -3,8% y la VIM de -0,8%.

Comparativa abril 2025-abril 2026

Respecto de la composición de la dotación estimada por estructura organizativa interanualmente, dejó los siguientes resultados.

. Administración centralizada: pasó de 41.155 a 38.682 empleados, 6,0% menos.

. Administración descentralizada: pasó de 121.122 a 113.248 empleados, 6,5% menos.

. Administración desconcentrada: pasó de 22.802 a 21.018 empleados, 7,8% menos.

. Otros entes: pasó de 14.363 a 13.823 empleados, 3,8% menos.

Empresas y sociedades: pasó de 93.350 a 88.022 empleados, 5,8% menos.

Con información de la agencia Noticias Argentinas