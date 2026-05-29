El riesgo país quedó por debajo de los 500 puntos, producto de una nueva suba de los bonos argentinos.

El riesgo país se afirma por debajo de los 500 puntos y, al promediar la rueda de este viernes, se ubica en 490 unidades, con una reducción de cuatro puntos con relación al último cierre.

El retroceso es producto de una nueva suba de los bonos de la deuda pública. Tanto los Bonar como Globales avanzan hasta 0,7% en el mejor de los casos.

De continuar con la caída, alcanzaría el valor más bajo en la gestión de Javier Milei. El mismo lo consiguió el 29 de enero, cuando llegó a 482 puntos.

Durante el mes dio indicios de querer quebrar ese récord. A comienzos de mayo, el indicador que elabora el JP Morgan había tocado los 496 puntos, producto de la mejora en la calificación de la deuda pública que le otorgó Fitch.

La agencia, que mejoró la calificación de “CCC+” a “B-“ con perspectiva estable, indicó que se debe a un avance estructural en los saldos fiscales y externos, así como a los avances en la agenda de reformas económicas y a la acumulación de reservas de divisas.

También las acciones locales que cotizan en la Bolsa de Nueva York cerraron en verde, con Telecom a la cabeza con un alza del 6%.

En Buenos Aires, la Bolsa subió 2,7%, también con Telecom a la cabeza, seguida de Banco Macro y las energéticas YPF, Edenor y TGN.

El Banco Central compró en el último día hábil de mayo US$70 millones y suma US$ 2.596 millones.

Ya reunió US$ 9.756 millones en lo que va del año, el 97% del monto al que apuntaba llegar en todo 2026.

El jueves, la autoridad monetaria aceleró su ritmo de compras de dólares y sumó US$447 millones y acumuló US$2.526 millones en mayo, segundo mejor mes del año en materia de compra de dólares.

Con información de la agencia Noticias Argentinas