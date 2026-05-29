Javier Milei viajará, de nuevo, a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio

Consolidando su política de alineamiento irrestricto con Washington, Javier Milei estará nuevamente en Estados Unidos el próximo 4 de julio. El Presidente estará en Nueva York para participar de los actos oficiales del Día de la Indepedencia de ese país.

El viaje se encuentra en plena planificación de acuerdo a fuentes oficiales, quienes aseguraron que la idea principal que posee el jefe de Estado es participar de los festejos centrales por el Día de la Independencia de ese país. No se descarta que mantenga reuniones con empresarios en busca de inversiones.

Será otro gesto hacia la gestión de Donald Trump y que reafirma el alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con la administración norteamericana. La travesía, que será la número 18 de Milei hacia Estados Unidos desde que llegó al Poder Ejecutivo, además coincide con el desarrollo del Mundial de fútbol que se organiza en el país del norte.

El día que se conoció esta noticia coincidió con la reunión que mantuvo el jefe de Estado con integrantes de la Cámara de Representantes y el embajador de Trump en Argentina Peter Lamelas. El Gobierno intenta acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral, que fue anunciado el año pasado por la Casa Blanca y el canciller argentino, Pablo Quirno, otro de los funcionarios.

La última novedad al respecto se dio el 5 de febrero pasado, cuando ambos países suscribieron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos anunciado el pasado 13 de noviembre, que “establece un marco estratégico para continuar profundizando la relación económica bilateral”.

Ese, de acuerdo a fuentes libertarias, se trató del primer instrumento “de estas características en la región que incorpora compromisos sobre inversiones. Esto consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con los Estados Unidos, que ya tiene más de 330 empresas operando en nuestro país”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas