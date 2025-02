El politólogo Andrés Malamud asegura que el kirchnerismo perdió relevancia electoral a nivel nacional y se concentra en la provincia de Buenos Aires, mientras el Gobierno de Milei apuesta al interior para consolidar su poder.

El kirchnerismo atraviesa un momento crítico en su historia política, según el análisis de Andrés Malamud, politólogo y experto en temas electorales. En una entrevista con CNN, Malamud afirmó que el movimiento liderado por Cristina Fernández de Kirchner ha perdido casi toda su presencia electoral a nivel nacional, reduciéndose a un reducto en la provincia de Buenos Aires.

El kirchnerismo y su declive electoral

Malamud destacó que el kirchnerismo ya no existe como una alternativa política viable frente al Gobierno de Javier Milei. «El kirchnerismo ya casi no tiene existencia electoral a nivel nacional, mantiene bloques parlamentarios más o menos homogéneos, pero no existe como opción electoral», señaló el analista.

Esta situación ha llevado a una intensa interna dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el último bastión donde los kirchneristas aún tienen influencia. Según Malamud, esta disputa interna refleja la falta de cohesión y la pérdida de relevancia del movimiento a nivel nacional.

Las elecciones legislativas y el Gobierno de Milei

En el contexto de las próximas elecciones legislativas, Malamud explicó que el Gobierno de Javier Milei tiene como objetivo consolidar su presencia en el Congreso y ganar en la mayor cantidad de provincias posibles. Sin embargo, el analista aclaró que no es necesario que el oficialismo gane en las dos Buenos Aires (Ciudad y Provincia) para mantener su poder.

«Este gobierno entiende que Argentina no se termina en el AMBA y por lo tanto se puede dar el lujo de perder contra oposiciones bilaterales, contra el macrismo en la capital, contra el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, porque se arrasa en el interior», afirmó Malamud.

El interior como clave del éxito de Milei

Malamud resaltó que Javier Milei es un presidente «porteño elegido por el interior», lo que marca una diferencia fundamental con gobiernos anteriores. Según el analista, el interior del país se ha rebelado contra la centralización política tradicional, lo que permitió a Milei obtener una victoria contundente en 16 provincias durante las elecciones presidenciales.

«Esta es una Argentina distinta, con el interior sublevado. Los analistas que siguen enfocándose en las dos Buenos Aires están perdiendo el rastro de la política», remarcó Malamud.

El kirchnerismo y su historial electoral

El politólogo también recordó el historial electoral del kirchnerismo, destacando que, aunque ganó cuatro de las últimas cinco elecciones presidenciales, perdió cuatro de las cinco elecciones intermedias. Entre esas derrotas, se encuentran las de Néstor Kirchner en 2009 contra Francisco De Narváez y la de Cristina Fernández contra Esteban Bullrich.

«Las elecciones bonaerenses intermedias no anticipan el resultado presidencial que viene después», explicó Malamud, subrayando que los inversores extranjeros están más interesados en la continuidad del programa económico que en los resultados electorales intermedios.

La mirada de los inversores

Malamud señaló que los inversores extranjeros no se dejan influir por los resultados de las elecciones legislativas o provinciales, sino que esperan hasta las elecciones presidenciales para asegurar la continuidad de las políticas económicas. «Lo que garantiza la continuidad no es la victoria bonaerense intermedia, es la reelección presidencial», afirmó.

En este sentido, el analista anticipó que no se espera un aluvión de inversiones hasta 2027, cuando los inversores tengan claridad sobre la continuidad del Gobierno.