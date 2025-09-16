El PRO de Macri respaldó el Presupuesto de Milei: “Es el rumbo que necesita la Argentina”

El PRO respaldó este martes el proyecto de Presupuesto Nacional enviado por el Gobierno a la Cámara de Diputados, al sostener que desde la asunción del presidente Javier Milei han expresado que respaldan el “equilibro fiscal como base del cambio”.

El presidente Javier Milei explicó anoche en un discurso que pronunció por cadena nacional que el Presupuesto 2026 tiene como eje central que mantiene el equilibrio fiscal y anunció aumentos para las partidas destinadas a jubilaciones, educación y discapacidad.

La fuerza política, que preside Mauricio Macri, expresó este martes al apoyar la ley de gastos y recursos diseñada por el Poder Ejecutivo que “desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio”.

En una publicación realizada en la red social X, el PRO señaló que el Congreso discuta el Presupuesto “después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras”.

Agregó la agrupación macrista que “ese es el rumbo que necesita la Argentina”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas