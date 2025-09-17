Kicillof marchó con estudiantes por el 49° aniversario de la Noche de los Lápices

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la marcha en conmemoración del 49° aniversario de la Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata.

Según indicaron desde la gobernación, durante la movilización el gobernador descubrió una placa en la Plaza de la Identidad y la Memoria en homenaje a las y los estudiantes secundarios detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

En el homenaje a los estudiantes secuestrados y asesinados en 1976 estuvieron presentes también el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Jorge Taiana, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Además participaron la titular de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; entre otros funcionarios; referentes de organismos de derechos humanos, diputados nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios locales.

Con información de la agencia Noticias Argentinas