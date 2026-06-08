Informe alarmante de la UIA: 4 de 10 diez industrias cayeron en producción y ventas

Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), en abril casi el 40% de las empresas tuvo retrocesos en su actividad y preocupa el empleo, la demanda y la rentabilidad.

La recuperación industrial continúa mostrando señales de fragilidad. Según una encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el 38% de las empresas registró una caída en su nivel de producción durante abril, mientras que los retrocesos también se hicieron sentir en las ventas, tanto en el mercado interno como en las exportaciones.

Las ventas al mercado interno fueron las más golpeadas, con un 45,5% de las compañías informando bajas respecto de meses anteriores. En el frente externo, el 30,4% de las industrias también reportó una disminución en sus exportaciones, reflejando un escenario complejo para buena parte del entramado productivo nacional.

El informe muestra además que las micro y pequeñas empresas son las más afectadas por la desaceleración económica. Dentro de ese segmento, el 43,9% indicó caídas en la producción y más de la mitad reportó un deterioro en sus ventas, evidenciando mayores dificultades para sostener la actividad en un contexto de consumo debilitado.

Alerta en la UIA: Signos negativos en la industria

En materia laboral, los datos también generan preocupación. Las medianas y grandes industrias comenzaron a reflejar un deterioro en el empleo, con cerca de tres de cada diez empresas informando reducciones en sus planteles de trabajadores. La situación se suma a las advertencias que distintos sectores fabriles vienen realizando sobre el impacto de la caída de la demanda y la creciente competencia de productos importados.

La encuesta de la UIA se conoce pocos días después de que la entidad advirtiera que la actividad industrial volvió a mostrar signos negativos durante abril. Entre los factores que explican el escenario aparecen la debilidad del consumo interno, el freno de la construcción y las dificultades que enfrentan algunos rubros manufactureros frente a la apertura comercial.

El panorama mantiene en alerta a empresarios y trabajadores, especialmente en actividades intensivas en mano de obra como la textil, la metalmecánica y otros sectores industriales que vienen registrando caídas sostenidas en producción, empleo y utilización de capacidad instalada.

Con información de agencia MundoGremial