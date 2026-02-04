En enero, sancionaron a más de 2.000 conductores por manejar alcoholizados

Durante enero, la ANSV fiscalizó más de 537.000 vehículos en todo el país y sancionó a 2.002 conductores que manejaban con alcohol en sangre, una de las principales causas de accidentes.

Durante el mes de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) controló 537.019 vehículos y sancionó a 12.474 conductores. El dato más relevante de los controles fue la detección de 2.002 alcoholemias positivas, una de las faltas más graves y de mayor impacto en la seguridad vial.

Sin RTO y sin cinturones de seguridad

Además, se registraron 2.453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Por estas distintas faltas, los agentes del organismo nacional retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.

Controles vehiculares de la ANSV. (Foto: Prensa ANSV)

Estos operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de todo el país, de manera coordinada con provincias y municipios.

Alcoholemia altísima y menores a bordo en RP11: una intervención que evitó una tragedia

Durante un patrullaje preventivo en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que en el vehículo viajaban dos menores de edad. Con apoyo policial, finalmente se pudo realizar el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto. La intervención permitió frenar a tiempo una situación de riesgo extremo y evitar una tragedia.

Resumen en números en enero

Vehículos controlados: 537.019

537.019 Infracciones totales: 12.474

12.474 Alcoholemias positivas: 2.002

2.002 Falta de RTO: 2.453

2.453 Falta de cinturón de seguridad: 1.433

1.433 Falta de documentación: 1.375

1.375 Patente ausente o tapada: 899

899 Exceso de velocidad: 292

292 Alcoholemia más alta: 3,05 g/l en RN14, Corrientes