México avanza hacia una mayor equidad de género en el liderazgo empresarial

A pesar de los desafíos persistentes, México está dando pasos firmes hacia una mayor participación de mujeres en espacios de toma de decisiones dentro del sector empresarial.

La OCDE enfatiza que diversas iniciativas y esfuerzos colaborativos están sentando las bases para un futuro más equitativo, como los programas de inclusión en las compañías, la incorporación de mujeres en equipos de trabajo de alto nivel y los foros para reconocer a las mujeres su liderazgo empresarial, entre otras.

​Pese a esto, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la proporción de mujeres en cargos de CEO se ubicó en un 21% durante 2025. Este dato no define el destino, sino la urgencia de acelerar los esfuerzos actuales para transformar estructuras que históricamente han limitado el crecimiento profesional femenino.

Pero ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para contribuir a este desarrollo? Parte clave de esta construcción es visibilizar y reconocer a las mujeres que ya están liderando la transformación. Bajo esta premisa nace el Aurora Tech Award, un reconocimiento internacional que impulsa a mujeres fundadoras de startups tecnológicas con impacto social en mercados emergentes.

“Conscientes del sentido de urgencia para actuar al respecto, el premio Aurora Tech Award surge como una respuesta concreta para reconocer y acompañar a mujeres líderes que están transformando el mundo desde la tecnología”, comentó Asya Vildt, Directora de Sostenibilidad y Excelencia Operativa de inDrive.

En su edición 2025, el premio recibió más de 3,400 postulaciones de 127 países, un incremento del 68% frente al año anterior. El Top 30 de semifinalistas incluye emprendimientos en etapas tempranas, con soluciones en inteligencia artificial, tecnología financiera, salud digital, educación y software empresarial.

México está representado por tres mujeres fundadoras cuyas startups reflejan el talento, la visión y la innovación que impulsa el ecosistema tecnológico nacional:

Amela (EdTech), fundada por Anais Cisneros , dedicada a transformar la educación a través de la tecnología.

(EdTech), fundada por , dedicada a transformar la educación a través de la tecnología. Pilou (Fintech), liderada por Patricia Florencia , enfocada en soluciones financieras inclusivas.

(Fintech), liderada por , enfocada en soluciones financieras inclusivas. SEED Collective (Construction Tech), fundada por Karina Schwartzman, una propuesta innovadora en tecnología para la construcción.

La presencia de startups mexicanas en esta selección reafirma el papel del país como un actor relevante dentro del ecosistema de liderazgo femenino latinoamericano. Las finalistas se anunciarán en febrero y las ganadoras serán reconocidas a finales del año en una ceremonia internacional.

Más allá del reconocimiento, iniciativas como el Aurora Tech Award evidencian que, cuando existen las condiciones adecuadas, las mujeres no solo participan, sino que lideran, transforman e inspiran nuevos modelos de desarrollo empresarial.