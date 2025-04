En pocos días se viene otro nuevo fin de semana de cuatro días

El próximo jueves 1° de mayo se celebra en Argentina el Día del Trabajador, una jornada que figura como feriado inamovible en el calendario oficial. Como es habitual, muchas personas se preguntan si existe la posibilidad de extender el descanso incluyendo también el viernes siguiente.

Tras el cierre del feriado de Semana Santa, algunos argentinos pueden darse el lujo de planificar un nuevo fin de semana. El próximo feriado en el calendario es el Día del Trabajador, que se celebra el miércoles 1º de mayo. Sin embargo, una reciente decisión del Gobierno Nacional sorprendió al ampliar ese descanso.

El presidente Javier Milei decretó que el viernes 2 de mayo será considerado día no laborable con fines turísticos. Esto permitirá extender el fin de semana para quienes puedan acogerse a este beneficio, sobre todo aquellos que trabajan en el ámbito público.

A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables no implican un cese de actividades obligatorio para el sector privado. En estos casos, es el empleador quien define si se trabaja o no. En cambio, para los organismos del Estado, el descanso es automático y generalizado.

Es importante distinguir entre feriado y día no laborable: Feriado nacional: afecta a todos los sectores por igual. Las actividades se suspenden y, en caso de trabajar, el empleado recibe doble remuneración.

Día no laborable: aplica obligatoriamente al sector público, mientras que en el privado queda a criterio de cada empresa.

Nueva oportunidad turística

Gracias a esta medida, muchas personas podrán disfrutar de un descanso extendido desde el miércoles 1º hasta el domingo 4 de mayo, generando una nueva oportunidad para el turismo y el ocio en plena temporada otoñal.

Esta disposición habilita a ciertos sectores a tomarse la jornada como libre, según lo establezca cada empleador.

Finde largo otoñal

En consecuencia, quienes tengan la oportunidad de no trabajar ese viernes podrán disfrutar de un descanso prolongado de cuatro días, desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de mayo. Una excelente ocasión para hacer una escapada, relajarse o compartir tiempo en familia, justo en plena temporada otoñal.

