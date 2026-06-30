Servicio Meteorológico Nacional al borde de la parálisis: más despidos y renunció el director

Antonio José Mauad decidió dimitir en medio de la reducción de los equipos de trabajo. El Servicio Meteorológico Nacional está al límite de su capacidad.

Antonio Mauad dejó la conducción del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y se fue de un organismo cada vez más chico. En los seis meses que duró su gestión siguieron los despidos, se achicaron equipos de trabajo y creció el malestar entre los trabajadores, que desde hace tiempo denuncian que el ajuste está desarmando un servicio clave para todo el país.

En el Ministerio de Defensa aseguran que la salida ya estaba prevista y que forma parte del plan de “modernización” del Gobierno de Javier Milei. El miércoles, prometen, anunciarán al reemplazante.

Razones de la renuncia

Dentro del SMN cuentan otra historia. Sostienen que la renuncia es el desenlace de una gestión que nunca logró hacer pie. Hablan de conflictos permanentes, decisiones cuestionadas y un organismo que perdió trabajadores, experiencia y capacidad de respuesta mientras el Gobierno seguía hablando de eficiencia.

El ajuste fue dejando marcas. Hubo despidos, áreas que quedaron con menos personal y equipos que tuvieron que hacer el mismo trabajo con cada vez menos gente. Para quienes trabajan en el organismo, el problema no es solo laboral; advierten que se está debilitando una institución que todos los días monitorea tormentas, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos que pueden poner vidas en riesgo.

La llegada de Mauad ya había generado rechazo cuando fue designado por primera vez, a principios de 2025. Distintas entidades del sector cuestionaron que no tuviera formación en meteorología o ciencias de la atmósfera, un requisito que consideran fundamental para conducir el organismo.

Su primera gestión terminó pocos meses después. Renunció por razones personales y, tras casi medio año sin una conducción estable, volvió a asumir en febrero de este año. Esta segunda etapa duró todavía menos.

La ‘modernización’ del Gobierno

Con el paso de los meses crecieron las críticas internas. Trabajadores denunciaron problemas de gestión, decisiones que afectaron áreas estratégicas y un clima de tensión permanente. Incluso, según trascendió, Mauad intentó desplazar a uno de los directores, pero la decisión nunca prosperó porque desde Defensa ya habían resuelto avanzar con su salida.

El Gobierno sostiene que busca modernizar el SMN con nuevas tecnologías y sistemas automatizados. Pero hasta ahora la transformación se dio sólo a través de los despidos.

Entre 2023 y 2025 fueron desvinculados 121 trabajadores. Este año se sumaron otros 140 contratos que no fueron renovados y el plan contempla nuevas bajas. En cambio, las inversiones prometidas para renovar equipos y tecnología todavía no aparecen y ni siquiera hay fechas confirmadas para que lleguen.

A eso se sumaron decisiones que generaron fuerte rechazo entre científicos y trabajadores, como quitar publicaciones sobre cambio climático y limitar el uso de ese concepto en documentos oficiales.

Mientras el Gobierno insiste en hablar de modernización, dentro del organismo sostienen que primero echaron gente, después desarmaron equipos y ahora les cuesta encontrar quién quiera hacerse cargo de un servicio que, puertas adentro, muchos sienten que dejó de ser una prioridad para el Estado.

Con información de agencia Infogremiales