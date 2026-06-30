Encuesta: Diego Santilli asume con alta imagen negativa pero los libertarios lo ven bien.

Diego Santilli asume como jefe de Gabinete de la Nación en un escenario políticamente polarizado y con una imagen personal que, si bien es negativa en el balance general (50,6%), se ubica muy por encima de la de su antecesor Manuel Adorni (73,6% de rechazo). Así lo refleja el Monitor de Opinión Pública de mayo, elaborado por Zentrix Consultora, que anticipa los principales desafíos que enfrentará el nuevo funcionario.

Imagen condicionada por la grieta: La evaluación de Santilli está fuertemente atravesada por la identidad política: el 80,5% de los votantes de La Libertad Avanza lo ve positivamente, mientras que el 80,3% de los opositores lo rechaza. Su perfil es tan polarizado como el de otros funcionarios del espacio libertario, pese a provenir del PRO. Por regiones, su mejor desempeño se da en el interior del país (40,8% de imagen positiva), por encima de CABA (36%) y la provincia de Buenos Aires (36,2%).

Por edad, su imagen mejora con los años: 41,1% de aprobación entre mayores de 60 años, contra apenas 26,1% entre menores de 40. Este patrón es inverso al del presidente Milei, lo que podría convertir a Santilli en un complemento para llegar a segmentos donde el mandatario tiene menor aceptación. Por nivel socioeconómico, la brecha es aún más marcada: 50,5% de imagen positiva en estratos altos, 47,9% en medios y solo 25,4% en los bajos, donde el rechazo alcanza el 62,8%.

Dos agendas que deberá administrar

Las preocupaciones del electorado oficialista se ordenan en torno a la deuda (53,2%), la corrupción (46,7%) y la incertidumbre económica (35,5%), mientras que el desempleo y la inflación quedan relegados. Es una agenda que mira al pasado y al rumbo de mediano plazo, lo que le otorga cierto margen para presentar la gestión como un proceso en curso.

En cambio, los votantes opositores ponen en primer lugar la incertidumbre económica (59,4%), seguida de ingresos y salario (52,6%) y corrupción (51,6%). Su agenda está anclada en el presente inmediato, y Santilli será evaluado por señales concretas y rápidas sobre el bolsillo, no por diagnósticos macroeconómicos.

El bolsillo, el punto de encuentro y de mayor tensión

Si hay un terreno común entre ambos electorados es la fragilidad del poder adquisitivo. El 52,5% de los votantes oficialistas llega como máximo al día 20 del mes con sus ingresos, pero entre los opositores esa cifra asciende al 73%. Solo el 18,5% de los votantes de LLA logra ahorrar, contra un 3,9% en la oposición. La percepción salarial también marca diferencias: el 25,8% de los oficialistas cree que su ingreso le gana a la inflación, mientras que entre los opositores ese número se desploma al 0,9%.

El escenario que enfrenta Santilli

El nuevo jefe de Gabinete asume con una imagen atravesada por la grieta social y política, administrando un cargo en el que su propia base le reclama gestión de la deuda y el rumbo económico, mientras la oposición concentra su demanda en la recuperación del poder adquisitivo cotidiano. Dos agendas que conviven bajo la misma presión de fondo —el deterioro del ingreso real—, pero que exigen respuestas diferenciadas y márgenes de tiempo muy distintos. El estudio, con una muestra de 1.315 casos y cobertura nacional, arroja un margen de error de ±2,70% y un nivel de confianza del 95%.

Fuente: InfoGEI