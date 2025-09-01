Estos son los aumentos que se vienen en septiembre

Gas, agua, alquileres, prepagas, transporte y combustibles liderarán las subas durante el noveno mes del año en un contexto inflacionario complejo

Septiembre llegará con una nueva ola de aumentos en servicios esenciales que impactarán directamente en el bolsillo de los argentinos. Desde el gas hasta los alquileres, pasando por transporte y medicina privada, todos los sectores aplicarán ajustes que profundizarán la presión sobre los consumidores.

Aumentos en servicios públicos

El gas registrará un recargo del 6,8% sobre el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), una medida destinada a apuntalar el financiamiento de los subsidios residenciales. Por su parte, el agua a cargo de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) también tendrá una suba, luego de que en agosto aplicara un aumento del 1% por el coeficiente K que utiliza la empresa.

Los alquileres bajo la vieja Ley 2020 se actualizarán según el Índice de Contrato de Locación (ICL), con un ajuste del 50,3% respecto de agosto. Este incremento representará una carga significativa para los inquilinos de todo el país, muchos de los cuales ya enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones locativas.

Salud y educación

Las prepajas médicas anunciaron aumentos de entre 1,68% y 1,9%, continuando con la serie de reajustes mensuales que se acumulan desde principios de año. Estos incrementos mantienen «cada vez más contra las cuerdas a quienes optan por pagar las cuotas» de medicina privada.

En el sector educativo, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, los gobiernos autorizaron aumentos en los colegios subsidiados. El alza será del 2,8% en la provincia y del 3,2% en la Ciudad, con vigencia desde el inicio del último trimestre del ciclo lectivo.

Transporte y combustibles

El transporte público también se encarecerá durante septiembre: el subte aplicará un aumento del 3,87%, lo que llevará el pasaje base a $1.071, mientras que el boleto mínimo de colectivos aumentará cerca del 3,9%, con valores de $526,13 en la Ciudad y $529,25 en el Conurbano bonaerense.

Los combustibles representan la mayor incertidumbre: si el Gobierno nacional reactiva los impuestos postergados, el precio de las naftas y del gasoil podría saltar más del 15%. Sin embargo, analistas no descartan una nueva prórroga para evitar un impacto inflacionario, especialmente considerando la proximidad de las elecciones bonaerenses y nacionales.

El contexto electoral influirá en las decisiones oficiales, ya que «con las elecciones bonaerenses a menos de una semana y el escándalo por las coimas en discapacidad aún generando conflictos internos y externos en el Gobierno nacional, se espera que la administración libertaria retrase los incrementos que pueda controlar hasta que se calmen las aguas».