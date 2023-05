Ansiedad en el Barcelona: el PSG no le renovará el contrato a Lionel Messi

Lionel Messi viajó sin permiso a Arabia Saudita, país del que oficia como embajador de turismo, y ahora el PSG anunció que no le renovará el contrato.

El Paris Saint-Germain decidió no renovarle el contrato a Lionel Messi por viajar sin autorización a Arabia Saudita, lo que se suma a una sanción de dos semanas por lo que dejará el club francés a principios de julio de este año, según publicó el diario deportivo francés L’Equipe.

A raíz de la sanción, Messi ni siquiera podrá participar de los entrenamientos del equipo parisino, de los partidos en la Liga de Francia y además no percibirá sueldo.

Problemas

La sanción se da en el contexto del fin del contrato con el PSG el 30 de junio próximo, y una presunta negociación entre Messi y Barcelona de cara a la próxima temporada 2023-2024.

También se suma a las críticas de los diferentes sectores de la hinchada del club parisino tras una nueva y temprana eliminación del equipo en la Liga de Campeones de Europa, el gran objetivo del dueño catarí del PSG.

Con este nuevo conflicto en puerta, habrá que ver cómo continúa el vínculo entre la institución francesa y el atacante con pasado en Barcelona.

Messi lleva 15 tantos en la competición francesa y es el segundo goleador por detrás de Kylian Mbappé, quién lleva 23 anotaciones.

Además, el actual campeón del mundo con el seleccionado argentino, es el máximo asistidor del equipo con 15 pases gol.

«Messi no es diferente»

“Nadie está por encima del PSG. Los aficionados están enfadados por el juego y la falta de disciplina y esto no es un buen ejemplo. Messi no es diferente a nadie. Si se va a miles de kilómetros por un asunto comercial, necesita permiso del club. Hay líneas que no pueden traspasarse», habían sido las palabras de Al Khelaifi sobre la sanción a Messi.

Mientras esté imposibilitado de disputar los partidos ante Troyes y Ajaccio, Messi evaluará su situación para la próxima temporada la cual tiene al Barcelona y al Inter de Miami de la MLS como los posibles destinos.

Desde España aseguraron que Messi tiene todo listo para su regreso, pero hay que estudiar la cuestión contable: sería una traba importante no sobrepasar el fair play financiero -donde están excedidos en alrededor de 200 millones de euros- impuesto por la Liga Española.