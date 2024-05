Feria del Libro: «El Cielo te espera»

La presentación profundamente cargada de emotividad se realizó el jueves 2 de mayo en la Sala Victoria Ocampo.

Prolijo, ordenado, organizado, sensible. Su autor no escatimó en lágrimas al hablar de sus compañeros de vuelo, anécdotas y familia. Incluso su madre, presente en el auditorio comentó las sensaciones que enfrentó al ver a su hijo realizar hace más de dos décadas acrobacias aéreas.

Es además de una biografía de momentos de Gustavo “Tata” Luna Orellano, distinguido piloto, una invitación a conectar con la imaginación y a orientar en el vuelo de la vida, ésta, los talentos y dones

del Señor al servicio de los demás. ¿Para qué? Para que se potencien y multipliquen quizá como una cadena de favores, que nos trasciendan hasta que encontremos la verdadera felicidad.

El Cielo te espera (48 Feria del Libro. Foto: Mariana Bouza. Presentación de libros)

Citas tales como las de la Madre Teresa de Calcuta: «Todo el Bien que podemos hacer es tan sólo una gota en el océano, pero el océano sería muy distinto sin nuestra gota» animan al amigo lector, al que el autor llama «compañero de vuelo» a levantar la mirada y reconocer el camino hacia el Cielo, desde lo que el autor bien conoce y que denomina una bendición: la Bendición de Volar.

En la contratapa, mientras todos aplauden, en especial su ahijado Salvador, y un niño de guarda, Joaco, podemos leer el salmo 18, versículos 33 al 35: «Él es el Dios que me ciñe de valor y hace intachable mi camino. El, que me da la rapidez de un ciervo y me afianza en las alturas. Él que adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tender el arco de bronce».

Presentación del libro «El Cielo te espera» (48 Feria del Libro. Foto: Mariana Bouza. Presentación de libros)

Luna Orellano es conocedor del Cielo, por ser su lugar de trabajo cotidiano la mayor parte de su vida, incluso en la actualidad. Y, nos invita a Volar en todos los aspectos de nuestra vida tomando las decisiones que serán acertadas. Con cariño arma sobre una mesa un pequeño aeropuerto con aviones de aeromodelismo para expresar sus ideas y esbozar para quienes no lo conocemos el apasionante mundo de la aeronáutica, con las aristas que le proporcionó: turismo, recreación, estudio, salud, vínculos afectivos entre los que supo forjar grandes amistades.

Con un lenguaje simple y ameno, en su libro propone analizar valores humanos perennes y necesarios en el camino hacia la tan buscada felicidad, y más aún, hacia el ansiado orden personal, que trae aparejada esa paz tan necesaria para el Alma.

Aspira también prontamente a llevar este mensaje con mayor alcance, empleando el lenguaje braille, de señas y en otros idiomas. Sostiene que: “Cuando ensanchamos nuestro corazón ayudando al otro, el mundo se convierte en un lugar más cálido y al alcance de todos», comprometido junto a su familia desde hace tiempo, con diferentes actos de servicio, entre ellos como voluntario de LUMENCOR, entidad que asiste con alimentos y contención a personas cuyo vivir y habitar se dá en las veredas, ya que la palabra calle es aún más dura.

Parte de lo recaudado por las compras de éste accesible libro, será destinado a dichas obras de caridad, necesarias en el frío de una sociedad que vive casi a través de las pantallas. Los editores son PAULINAS.

Presentación del libro «El Cielo te espera» (48 Feria del Libro. Foto: Mariana Bouza. Presentación de libros)

El mundo está difícil pero JESÚS dijo: «Confíen, yo he vencido al mundo», así que tanto el autor como los lectores descubrirán que mejorarlo con la ayuda del «Tata Dios» es un deber y una opción posible.

Al leer el título recordé otros dos libros: El cielo es el límite de Wayner Dyer y Ansias de Volar ó Biplano de Richard Bach. Bienvenidos a alguien que invita a vivir con la parte más elevada de nosotros mismos.

Por: Mariana Bouza / Texto y fotos: bouzamariana@gmail.com 2024