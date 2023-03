III Foro Mundial de Derechos Humanos, la oposición denuncia no ser invitados

La vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, Karina Banfi, denunció a través de sus redes sociales que el Gobierno nacional no invitó y excluyó a las fuerzas políticas de la oposición del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se celebrará esta semana en Buenos Aires.

“El Gobierno nacional organizó durante esta semana el III Foro Mundial de DD.HH. para ´celebrar´ 40 años de democracia. La oposición no fue invitada. No quieren que hablemos de las dictaduras que apoyan en la región no del estado de los DD.HH. en el país. ¿Les rompemos el relato?”, sostuvo Banfi.

https://twitter.com/kbanfi/status/1637839775959855105?s=48&t=lc0NSPm8Qo92251GCyLEQQ

La diputada bonaerense realizó un hilo en la red social Twitter, en la que formuló una serie de preguntas retóricas para desnudar la decisión del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de excluir a la oposición de la cumbre mundial sobre Derechos Humanos. “En el III Foro Mundial de Derechos Humanos, que organizó el Gobierno, ¿quién va a hablar de los presos políticos y de los desterrados en Nicaragua?”, preguntó Banfi.

Desde la oposición ponen en duda la agenda del encuentro

“¿Quién va a hablar de la violación de derechos humanos en Venezuela?”. “¿Se hará cargo el gobierno en su Foro Mundial de Derechos Humanos de repudiar la apropiación de 6.000 niños ucranianos por parte de Putin, por lo que la Corte Penal Internacional pidió su captura?”

“En el III Foro Mundial de Derechos Humanos que organizó el gobierno ¿quién va a hablar de la falta de libertad de expresión en Cuba, donde condenan a ciudadanos a decenas de años en prisión por protestar en las calles?

Sobre las violaciones de DDHH en Argentina

“¿Quién va a hablar de los (al menos) 23 asesinatos cometidos por fuerzas policiales durante la vigilancia de la cuarentena en Argentina?”. “¿Acaso la Secretaría de Derechos Humanos hará un informe del caso de Magalí Morales, la primera mujer asesinada en una comisaría en democracia? ¿Qué hizo la ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, en su Provincia de San Luis por Magalí?”

“¿Alguien recordará en el III Foro Mundial de Derechos Humanos a la madre de Facundo Astudillo Castro que aún no sabe por qué asesinaron a su hijo?”.

“¿Habrá en el III Foro Mundial de Derechos Humanos que organiza el Gobierno Nacional una palabra por la memoria para Blas Correa, asesinado por la policía en Córdoba? Lo dudo”.

“Ojalá no usaran la bandera de Derechos Humanos para tapar la impunidad en la que gobiernan”, finalizó Banfi.