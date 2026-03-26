Fuerte caída de la producción de acero en febrero

La producción de acero crudo cayó 22,5% en febrero respecto de enero último.

La producción de acero crudo cayó 22,5% en febrero respecto de enero último y 14% en comparación con el mismo mes del año anterior, según la cámara del sector.

La producción siderúrgica presentó en febrero una caída significativa respecto de enero y con retrocesos también interanuales en algunos rubros.

Concretamente, la producción de acero crudo fue de 272.200 toneladas, lo que implicó una disminución del 22,5% respecto de enero. Por su parte, la producción de laminados (planos y no planos) alcanzó las 148.500 toneladas, equivalente a una caída del 46,3% respecto de enero y una baja del 8,3% respecto al mismo mes del año anterior.

La entidad destaca que la Argentina “continúa avanzando en un proceso de estabilización macroeconómica”, condición necesaria para recuperar un crecimiento sostenido de la actividad. No obstante, advierte que la demanda interna se mantiene debilitada y que la creciente presión de las importaciones —en un contexto impositivo que desalienta la agregación de valor local—, junto con la competencia desleal proveniente de China, generan un impacto significativo sobre la industria.

En ese escenario, el sector siderúrgico continúa operando en niveles de actividad que se mantienen por debajo de su potencial histórico, situación que condiciona la recuperación y la dinámica de producción en el corto plazo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas