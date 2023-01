Gabriela Cerruti adelantó que habrá sesiones extraordinarias para enjuiciar a la Corte

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró este jueves que la decisión de impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia “es histórica y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando”, donde el máximo tribunal “interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución Nacional”.

En la conferencia que brinda a la prensa acreditada en Casa Rosada, la portavoz anticipó que la semana que viene saldrá la convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación para la segunda quincena de enero, a fin de dar tratamiento a esa iniciativa y a otros proyectos.

“El pedido de juicio político se basa, sobre todo, en dos cuestiones en las cuales claramente, rompiendo la división de poderes, la Corte intervino”, enfatizó Cerruti y detalló que “en un caso fue sobre el Poder Legislativo, con respecto al Consejo de la Magistratura, cuando la Corte pone en vigencia una Ley que estaba derogada, un hecho insólito”. Y en el otro, “en la cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires donde también violó la división de poderes con respecto a temas en los cuales claramente tiene que intervenir o el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo”.

Con respecto al fallo de la Corte sobre la Coparticipación de la Ciudad “son temas en que la discusión involucra a todas las provincias, porque tiene que ver con cuál es el federalismo y cuál es el reparto de fondos para las diferentes provincias en base al acuerdo federal de la Constitución”, remarcó Cerruti, y señaló que es por eso que “el Presidente y los gobernadores y la gobernadora están impulsando el juicio político” a la Corte Suprema.

Sobre la celeridad en los tiempos que les solicitó el miércoles el presidente Alberto Fernández a la presidenta de la Comisión de juicio político, Carolina Gaillard, y al presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, la portavoz sostuvo que “esta Corte no solo es arbitraria y demora sus fallos en cuestiones que tienen que ver con trascendencia institucional, sino que también ha complicado la vida de la gente con la demora en los fallos. La Justicia en general, es en este momento uno de los poderes más cuestionados en la Argentina”, destacó.

En este sentido, declaró que “cuando la Justicia no funciona, no funciona tampoco para la vida cotidiana. En 40 años de democracia nosotros no podemos dejar pasar de largo que la Corte Suprema de Justicia ha avasallado a los otros poderes”.

Consultada sobre la filtración de los chats que mantuvo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’alessandro, con el empresario concesionario de las grúas y las playas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, Cerrutti apuntó que “lo que deberíamos estar discutiendo, más allá de si aparece en un chat, es lo que los dirigentes políticos en CABA venimos denunciando hace muchos años, y es que el sistema de grúas y acarreo es la caja de la política de CABA, la caja del macrismo, la caja de Santilli y la caja de Rodríguez Larreta”.

Por otra parte, la portavoz explicó que “el Presidente nunca avaló los chats”, y que “la presentación del juicio político se refiere a hechos públicos, al fallo con respecto al Consejo de la Magistratura, y al fallo con respecto a la coparticipación”. “Este gobierno terminó con los sótanos de la democracia, este gobierno no espía, este gobierno no persigue a los opositores”, enfatizó Cerruti y expresó que “el gobierno defiende la privacidad de todas y todos los ciudadanos”.

También hizo mención a los indicadores económicos que “nos muestran que en 2022 tuvimos un déficit menor todavía que el esperado, de 2.4, con reservas de libre disponibilidad de 8.000 millones de dólares, con el desempleo más bajo de muchísimos años, casi histórico”. Agregó que “muchísimas provincias en este momento tienen desempleo ínfimo. Hemos creado 500.000 puestos de trabajo registrados, más de un millón de puestos de trabajo no registrados, las paritarias han funcionado y los salarios en blanco y las jubilaciones han estado por encima de la inflación”, detalló Cerruti.

“Hoy tenemos realmente un país que está mostrando una tasa de crecimiento que va a ser de más de 5 puntos”, remarcó la portavoz y señaló: “Nuestra utopía es la igualdad. Tenemos que seguir en esta senda, pero el objetivo central de este año es que además de que baje la inflación suban los salarios y la mayor cantidad de empleos sean registrados para que todos puedan tener los beneficios de las paritarias y de ese tipo de empleo”.