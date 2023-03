Gerardo Morales lanzó su candidatura y deja la vara alta para Facundo Manes

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales, lanzó su candidatura presidencial en el teatro Gran Rex con correligionarios y figuras de Juntos por el Cambio. Ahora se espera por el lanzamiento de su rival, Facundo Manes.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los principales dirigentes del radicalismo se dieron cita en el teatro porteño para acompañar la postulación de Gerardo Morales, el primero de los integrantes de la UCR que formaliza sus aspiraciones presidenciales. Se espera que el diputado Facundo Manes haga lo mismo a fin de mes, con quien Morales prefiere ir a una interna antes de la PASO contra los referentes del PRO.

Convocatoria

La convocatoria que logró Morales al llenar el teatro Gran Rex y dejar afuera a muchos militantes deja la vara alta para Manes, que deberá preparar una asistencia similar para mostrar su fuerza.

Entre los asistentes al lanzamiento de Morales estaban los senadores nacionales Martín Lousteau y Alfredo Cornejo; el jefe de los diputados nacionales de la UCR, Mario Negri; y los dirigentes partidarios Federico Storani, Facundo Suárez Lastra y Ricardo Gil Lavedra, entre otros.

Los colores blanco y rojo coparon la avenida Corrientes entre Suipacha y Esmeralda, donde se ubica el teatro, y decenas de militantes portaron remeras con la inscripción «Mística», para respaldar la aventura electoral del mandatario jujeño.

«Demos vuelta la Argentina», fue la consigna de la convocatoria de Morales para el lanzamiento formal de su precandidatura presidencial, con la que competirá con los postulantes del PRO y buscará quedarse con el ticket rumbo a octubre.

Apoyo de Carrió

“Vengo a felicitar la candidatura de Gerardo Morales. Es indispensable la preservación de la identidad de Juntos por el Cambio para evitar ambos extremos”, afirmó Elisa Carrió, que visitó al gobernador en los camarines antes del acto, acompañada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, la diputada provincial por el mismo espacio, Maricel Etchecoin y el concejal por La Matanza Hector Toty Flores.

“Estoy convencida de que la lucha por la libertad, la república, la democracia y los derechos humanos es un camino largo y difícil, pero que fue iniciado en la Argentina por Leandro N. Alem en el año 1880, con la formación del partido republicano. Vengo a felicitar la candidatura de Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, partido indisolublemente ligado a la historia de la Nación, a sus mejores presidencias (Marcelo T. De Alvear) y que la preservación de su identidad, como la de la nuestra, es indispensable para que la alianza de Juntos por el Cambio no se aleje ni a los extremos de la derecha y a los extremos de la izquierda”, señaló la ex legisladora.

Por su parte, Lousteau señaló que «el partido tiene que estar unido, como lo está hoy acá y tiene que estar fuerte porque la manera nuestra de contribuir es hacer un más y mejor Juntos por el Cambio y para eso necesitamos un más y mejor radicalismo».

«Necesitamos un radicalismo más grande y mejor», dijo el senador al llegar al teatro, y sostuvo: «Acá hay de todo, desde viejas glorias del radicalismo, aquellos que han contribuido a legarnos hoy la democracia a aquellos que gestionan hoy y también hay una enorme cantidad de jóvenes que han ganado su espacio y han surgido y están renovando el partido».

Cristina a su casa

“Ya es hora de que Cristina (Kirchner) se vaya a su casa. Cristina, dejá de interferir en la política y te vas a tu casa. Que nos dejen a los que tenemos proyectos e ideas dar vuelta el país, el Estado y los valores, y poner en orden a la República Argentina”, fue la frase más saliente de Morales al cuestionar al kirchnerismo.

“Nosotros somos la energía de Juntos por el Cambio, lo que les aportamos federalismo, visión real de cada rincón del país, porque en cada rincón del país hay un radical y un comité que pone la cara y les da respuestas a sus ciudadanos”, agregó.

“Apenas me haga cargo de la Presidencia de la República Argentina, lo primero que voy a hacer es atender la cuestión de Rosario, porque esa es una mancha que se va a extender en todo el país. Todos somos Rosario. Y me voy a hacer cargo y no voy a mirar para otro lado, voy a enfrentar a las mafias”, prometió.

“La verdad, nos están dejando un país patas para arriba, que es cuando la inflación que tenemos, genera pobres todos los días”, añadió.

“El país está patas para arriba cuando la inseguridad y el narcotráfico andan a sus anchas; cuando un grupo de delincuentes, en nombre de la comunidad mapuche, comete el peor de todos los delitos, el de sedición; cuando cambian las reglas de juego y le hacen la vida imposible al que quiere emprender y generar trabajo”, sostuvo.