Hacia nuestro nuevo futuro

Luego de una larga espera, ya que estaba anunciado su estreno para abril del 2020, llegó a la pantalla la ultima aventura de la saga del agente 007, “Sin tiempo para morir”, interpretada por Daniel Craig.

Casi superado el coronavirus, sus cepas, y después de la vacunación, levantadas las restricciones, podremos ver en cines este filme que, según los entendidos, es muy bueno y que luego de pasados los títulos del final, quedan unos minutos más para ver.

Esta misma larga espera la vivimos todos y aquí, con los aforos en cada caso y casi sin restricciones volvemos a presenciar los espectáculos con nuestros artistas, cantantes, músicos, actores, actrices, lo mismo que aquellos al aire libre, recitales, deportes, etc…

La televisión también sufrió muchos cambios, surgieron con gran audiencia las “novelas Turcas” y los juegos con los famosos. Tal como pasó en muchas familias, la cocina fue la distracción, creación y una nueva posibilidad de ocupación laboral para aquellos que se quedaron sin trabajo.

La televisión se vio invadida por cocina con famosos, que hacían su tarea lo mejor que podían, y aun actualmente desde la mañana hasta ya entrada la tarde vemos cocinar y almorzar, en algunos casos en medio de un programa periodístico o reunidos en entrevistas.

También pasaron por la pantalla los diseñadores, y nuevamente los famosos tratando de competir confeccionando ropa.

Como siempre, nos acompañó la radio, como hace 101 años, aportando música, noticias de todas partes del mundo, muchas referidas a la pandemia en cada lugar donde pudieran conectarse.

Para distracción de aquellos que pudieron acceder a Netflix o Amazon consumieron y siguen consumiendo las series de variados temas, de acuerdo a sus gustos. Así encontraron distracción los que normalmente concurrían al cine.

Por Zoom pudimos ver la entrega de premios a la actuación, la música y el festival de tango.

Deportes

Por televisión vimos los Juegos Olímpicos 2020 que se pasaron a 2021y los paraolímpicos. Los próximos serán en Francia en 2023.

En Tenis muchos de los grandes renunciaron a participar en varios torneos de gran importancia, así también pudimos descubrir a nuevos valores en esa disciplina.

La variante Delta nos apura, esperamos que no nos alcance, al menos todavía ya que se prepara la temporada de verano en los principales lugares turísticos del país y las familias también sueñan también con vacaciones.

A pesar de estas libertades ya no somos los mismos. No todos dejaron el barbijo, no todos están vacunados, no todos están contentos, porque muchos han perdido a seres queridos, amigos de toda la vida sin poder despedirlos. Lo mismo quienes viajaron al extranjero por alguna causa y no pudieron volver.

El personal sanitario está exhausto, muchos no vieron a sus familias por meses, otros cayeron por contagio.

No sabemos cuanto falta, tampoco si esta enfermedad no se convertirá en endémica.

Solo nos mantiene la idea de volver a empezar, cuidándonos, teniendo en cuenta la higiene de manos como nunca lo hacíamos, el uso de alcohol y todos los tips que, siendo sencillos, no teníamos en cuenta.

Naturaleza

Por su parte, la naturaleza esta castigando en todas partes, grandes inundaciones por lluvias intensas, autos flotando en medio de ciudades y por otro lado incendios grandes sequias, que son muy difíciles de apagar. Muchos pierden sus casas, sus animales y muchas veces sus familias.

Volcanes que durmieron durante largos años, destruyendo todo a su paso, otros se activan cada vez mas seguido. La tierra tiembla en todas partes y muy seguido, todo el planeta se encuentra conmovido por estas catástrofes.

Renacimiento

Lo que nos muestra que todo parece renacer es la Fiesta Nacional de la Flor, en Escobar, plena de colores, de perfumes y la alegría de quienes la visitan, al aire libre, con el aforo correspondiente, y solo bajo techo aquellas especies que lo necesitan. Todo muy ordenado y cuidado, cumpliendo con las reglamentaciones. Acompañan a la Fiesta artistas locales y conocidos como Valeria Lynch, Coti, Los Auténticos Decadentes y muchos otros hasta el 11 de octubre.

El pasado domingo 3 los jóvenes volvieron a marchar en peregrinación hacia Luján, como todos los años, antes de la Pandemia.

Esperamos el recital de Jairo y sus 50 años con la música.

Así, de a poco volvemos a nuestra “normalidad”, con un poco de temor aún y pensando que quizás en la próxima Navidad y Año Nuevo, lo pasaremos juntos, en familia y amigos, recordando a quienes se llevo la pandemia y sabiendo que de esta dolorosa experiencia debemos aprender a cuidar y cuidarnos, no repetir errores, reconocer que nuestra salud la podemos perder si no sabemos respetarla.

Vuelvo a preguntar: ¿Podremos? Todo depende de cada uno y lo que la pandemia nos dejó.