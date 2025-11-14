ECONOMÍA 

Hasta los salarios registrados pierden contra la inflación según el Indec

Salario

En lo que va del año, hasta septiembre, los salarios acumulan un alza de 20,4%, por debajo de la inflación (22%). El último mes estuvieron 0,8 por debajo del índice de precios al consumidor.

En septiembre, los salarios de los trabajadores registrados subieron 1,3% y perdieron frente a la inflación de ese mes que fue 2,1%. De acuerdo al INDEC, los salarios de los trabajadores registrados se desglosaron en el 1,4% para los privados y en el 1,1% para los del sector público, ambos por debajo de la suba de los precios.

En los primeros 9 meses, los salarios privados acumulan un alza de 20,4% por debajo de la inflación (22%), los del sector público nacional subieron apenas el 16%, mientras los provinciales (27,1%) aventajaron a la suba de los precios minoristas.

Los salarios registrados volvieron a perder la carrera frente a los precios en septiembre

«Cepo salarial»

En el caso de los trabajadores privados la pérdida se debe pese a los aumentos «fuera de convenio» en especial entre el personal más calificado por encima de lo acordado en las paritarias, sujetas al «cepo salarial» del 1% mensual.

Los empleados del sector público nacional son los que más perdieron desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con una pérdida acumulada de 25%. En cambio los salarios de los empleados provinciales le ganaron a la inflación (14%) porque están al margen del «cepo salarial».

En términos acumulados (desde diciembre 2024 hasta septiembre 2025), el salario real del sector registrado revirtió su recuperación positiva desde 0,4% hacia un -0,4%. Registrando una leve caída en la comparación con los niveles del cierre del año anterior.

Con información de agencia Infogremiales

