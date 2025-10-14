SOCIEDAD 

Hospital Garrahan: le harán un ‘ruidazo’ a Milei para que cumpla con la ley de emergencia

Trabajadores del Garrahan en protesta

Trabajadores del Garrahan en protesta

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan hará una caravana y un “ruidazo” este sábado 18/10 desde el Congreso Nacional hacia la Quinta Presidencial de Olivos. Reclaman que Milei aplique la ley de Emergencia Pediátrica.

La movilización, que comenzará a las 14:30, se desarrollará bajo la consigna “Que el presidente escuche al Garrahan, Discapacidad y Universidad”. Según informó la APyT, la medida apunta a visibilizar la falta de implementación de normas consideradas fundamentales para garantizar el acceso a la salud, la educación y la atención a personas con discapacidad.

“El presidente y su gobierno no nos escuchan, por eso vamos a Olivos a hacer ruido para que nos escuchen”, expresaron desde la organización gremial, que llamó a participar a toda la comunidad “con autos, motos, bicicletas o cualquier medio de transporte”.

«Involucra a toda la sociedad»

La secretaria general del sindicato, Norma Lezana, remarcó que el reclamo trasciende al hospital: “Esto no pertenece solo a los trabajadores del Garrahan; involucra a toda la sociedad, porque si ganan el Garrahan, la discapacidad y la universidad, ganamos todos”.

El recorrido partirá desde el Congreso Nacional hacia la residencia presidencial de Olivos, donde los manifestantes realizarán un ruidazo “en defensa de la salud, la educación pública y los derechos sociales”. Desde la APyT insistieron en que las leyes aprobadas deben aplicarse “de inmediato y de manera efectiva”.

“El Garrahan, la universidad y la discapacidad representan la defensa de lo público y del derecho a la atención y la educación para todos. Vamos a hacernos oír donde sea necesario”, concluyeron los trabajadores.

Con información de agencia Infogremiales

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.