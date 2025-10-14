Hospital Garrahan: le harán un ‘ruidazo’ a Milei para que cumpla con la ley de emergencia

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan hará una caravana y un “ruidazo” este sábado 18/10 desde el Congreso Nacional hacia la Quinta Presidencial de Olivos. Reclaman que Milei aplique la ley de Emergencia Pediátrica.

La movilización, que comenzará a las 14:30, se desarrollará bajo la consigna “Que el presidente escuche al Garrahan, Discapacidad y Universidad”. Según informó la APyT, la medida apunta a visibilizar la falta de implementación de normas consideradas fundamentales para garantizar el acceso a la salud, la educación y la atención a personas con discapacidad.

“El presidente y su gobierno no nos escuchan, por eso vamos a Olivos a hacer ruido para que nos escuchen”, expresaron desde la organización gremial, que llamó a participar a toda la comunidad “con autos, motos, bicicletas o cualquier medio de transporte”.

«Involucra a toda la sociedad»

La secretaria general del sindicato, Norma Lezana, remarcó que el reclamo trasciende al hospital: “Esto no pertenece solo a los trabajadores del Garrahan; involucra a toda la sociedad, porque si ganan el Garrahan, la discapacidad y la universidad, ganamos todos”.

El recorrido partirá desde el Congreso Nacional hacia la residencia presidencial de Olivos, donde los manifestantes realizarán un ruidazo “en defensa de la salud, la educación pública y los derechos sociales”. Desde la APyT insistieron en que las leyes aprobadas deben aplicarse “de inmediato y de manera efectiva”.

“El Garrahan, la universidad y la discapacidad representan la defensa de lo público y del derecho a la atención y la educación para todos. Vamos a hacernos oír donde sea necesario”, concluyeron los trabajadores.

Con información de agencia Infogremiales