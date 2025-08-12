Informe: aumentaron los crímenes de odio un 70% en lo que va del 2025

Los ataques contra la comunidad LGBTIQ+ pasaron de 60 a 102 casos en el primer semestre, siendo las mujeres trans las más afectadas.

Un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio reveló un incremento alarmante de los delitos contra la diversidad sexual. Los datos muestran que la violencia aumentó un 70% respecto al mismo período del año pasado, con un total de 102 casos registrados entre enero y junio.

Las víctimas de la violencia

El estudio detalla que las mujeres trans representan el 70,6% de los casos, seguidas por varones gays (16,7%), lesbianas (6,9%), varones trans (4,9%) y personas no binarias (1%). El 16,7% de estos ataques terminaron en muertes, ya sea por asesinatos, suicidios o lo que el informe denomina «violencia estructural».

Esteban Paulón, diputado nacional y expresidente de la FALGBT, explicó que «la experiencia en el mundo, y lo estamos corroborando en Argentina, indica que hay sectores en la sociedad que tienen una mirada de muchísimo odio y resentimiento hacia determinados colectivos».

La responsabilidad del Estado

El informe señala que en el 64,7% de los casos los responsables fueron agentes estatales o fuerzas de seguridad, mientras que el 35,3% correspondió a particulares. La provincia de Buenos Aires concentró el 60,8% de los incidentes.

«Las fuerzas de seguridad están desatadas y piensan que está todo habilitado», afirmó Paulón, quien agregó que «si perciben que el colectivo LGBTIQ+ es un blanco específico del gobierno, ¿por qué no habrían de actuar incrementando la violencia hacia esos sectores?».

Contexto y edad de las víctimas

El documento vincula este aumento con el discurso político actual, recordando declaraciones presidenciales que calificaron a la «ideología de género» como «virus mental». Las víctimas más frecuentes tienen entre 20 y 29 años (45,16% de los casos), seguidos por el grupo de 40 a 49 años (19,35%).

Paulón destacó que, a pesar del panorama, «la mayoría de la sociedad no entra en ese juego» y mantiene «una mirada inclusiva». Sin embargo, advirtió sobre la especial vulnerabilidad de la comunidad trans: «Sigue siendo desconocida para una buena parte de la sociedad y en ese desconocimiento se instalan los prejuicios».