Informe: el consumo se estancó por pérdida de poder adquisitivo

En julio se registró una merma del 0,1% en el consumo, lo que refleja un estancamiento producto de un poder adquisitivo que se mantiene bajo, según indicó el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

A tono con la performance durante junio, la inflación de julio se mantuvo relativamente baja, aunque con una leve aceleración. Pasó de una intermensual de 1,6% en junio a 1,9% en julio. Así, por tercer mes consecutivo el nivel de precios experimenta una variación mensual por debajo del 2%. Sin embargo, las últimas semanas estuvieron signadas por una volatilidad significativa tanto en el mercado cambiario, como en las tasas de interés de la economía.

La mayor incertidumbre, en consecuencia, tiende a moderar el dinamismo del consumo. Dado que los hogares postergan decisiones de gasto discrecional y elevan su propensión al ahorro precautorio. A su vez, el nivel de salarios medido por Indec avanzó durante junio en línea con la inflación y no pudo ganar terreno en términos reales, dificultando, también, la dinamización del consumo.

Los datos muestran que el nivel de consumo que se alcanzó en julio ya supera en casi un punto el de julio de 2019. Aunque aún no se superó el de 2023 (-2,3%) año de fuerte política de ingresos, a pesar de la recesión por la sequía histórica. Así, los acumulados anuales muestran algo similar, aunque las variaciones son mayores. Por otra parte, la heterogeneidad de recuperación entre los rubros es todavía evidente.

«Comportamiento negativo»

El desempeño de la economía argentina y el consumo presentan un comportamiento similar. Lo cual se expresa en tasas de variación interanual que, usualmente, se incrementan o reducen en la misma línea. En gran parte de 2024, las variaciones interanuales tanto del consumo como de la actividad económica (EMAE) que mide el Indec presentaron un comportamiento negativo. En junio de 2025, el EMAE registró un avance interanual del 6,4%, marcando el noveno mes consecutivo con resultados positivos. La serie desestacionalizada, por su parte, mostró una caída de 0,7%, mostrando el segundo mes de caída intermensual. Este incremento en el indicador de actividad se alineó con lo que ocurrió con el consumo durante el mismo mes. Cuando las variaciones interanuales mostraron un valor positivo en el sexto mes del año. En ambas series, la baja base de comparación contribuye a la performance positiva de los indicadores.

Ingresos insuficientes dificultan la reactivación

Al analizar el desempeño de algunos rubros en particular, se observa una dinámica mixta en las variaciones interanuales respecto a los valores de julio de 2024. Indumentaria y calzado mostró en julio un crecimiento estimado de 16,6% interanual. Con una contribución positiva de 0,9 puntos porcentuales al avance de 1,1% interanual. El valor se explica principalmente por el bajo nivel de comparación en el mismo mes de 2024, ya que había anotado en esa fecha una contracción de 16%. A su vez, el precio relativo de la categoría continúa en caída y estimula el consumo.

Por otro lado, transporte y vehículos mostró un crecimiento estimado del 7%, contribuyendo positivamente en 0,8 puntos. El patentamiento de automóviles creció 57% interanual y traccionó el índice al alza, arrojando el máximo valor en julio desde 2018. Recreación y cultura mostró en julio un crecimiento de 8%, con una contribución positiva de 0,8 puntos. El avance se debe a una base de comparación baja. Sin embargo, el consumo en recreación y cultura continúa en niveles bajos debido a que perdió terreno respecto a otros consumos esenciales.

Vivienda y servicios

En cuanto a vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró un crecimiento estimado de 0,2%. La relativa estabilidad del rubro se debe a una demanda eléctrica que no varió en demasía respecto al mismo mes del año pasado.

Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una contracción estimada de 2,8% y una incidencia de -1,5 puntos. Posicionándose así en niveles 3,4% por debajo de los de prepandemia. El año inició con un leve crecimiento en el consumo masivo. Sin embargo, en el sexto mes del año ese crecimiento se vio interrumpido y los bienes los bienes de consumo masivoexperimentaron una caída interanual de 0,8%. La insuficiente recuperación en los ingresos reales de los hogares dificulta la recuperación sostenida del consumo masivo.

Menos demanda de créditos

El consumo masivo interrumpió su leve pero sostenida suba, mientras que el de bienes durables mostraría cierta moderación. Aunque mantendría una tendencia levemente positiva. Sin embargo, persiste un cambio en la composición del gasto de los hogares, con una orientación hacia bienes durables, por el acceso al crédito. En detrimento del consumo cotidiano. Las estimaciones indican que el ingreso disponible registraría una leve mejora a lo largo del año.

Luego de un mínimo en abril de 2024, el crédito en términos reales logró crecer sostenidamente durante todos los meses restantes del año. Y continuó el proceso en lo que va de 2025. Si bien el crédito a hogares y familias continúa creciendo en términos agregados, su comportamiento no resultó homogéneo según el tipo de crédito. Para junio, todos los tipos de crédito tuvieron una desaceleración significativa en las tasas de crecimiento respecto a meses atrás. Mientras que el crédito en tarjetas de crédito incluso cayó.

En julio, la deuda en tarjetas cayó nuevamente y marcó un valor menor que en junio. La volatilidad en las tasas de interés durante junio y julio desincentivó y dificultó el proceso sostenido de creación de crédito. A su vez, la compraventa de inmuebles y el patentamiento de automóviles mostraron durante el sexto mes del año un crecimiento interanual menor que el de los meses anteriores.

Con información de agencia Mundo Gremial