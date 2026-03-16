Internas en el PJ bonaerense: Axel Kicillof ganó 10 de 16 pero Máximo Kirchner tuvo consuelo

El gobernador consolidó su liderazgo territorial al imponerse en diez distritos, mientras que La Cámpora retuvo cuatro y el massismo se quedó con dos. La jornada dejó un mapa de poder fragmentado y victorias ajustadas en municipios clave.

El Partido Justicialista bonaerense vivió una jornada de definiciones que terminó de trazar el nuevo tablero de poder interno. Las internas en 16 distritos arrojaron un saldo de 10 conducciones locales para candidatos del gobernador Axel Kicillof, cuatro para postulantes identificados con la expresidenta Cristina Kirchner y dos para dirigentes que responden al exministro de Economía Sergio Massa. El resultado, leído en clave partidaria, muestra un predominio del espacio del mandatario provincial, aunque con matices y bolsones de resistencia que impiden hablar de un triunfo absoluto.

El escrutinio final, que se conoció en las últimas horas, dejó en evidencia que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) logró imponerse en distritos estratégicos como Morón, San Miguel, Zárate y San Nicolás, entre otros. Pero también que La Cámpora retuvo bastiones como Mar del Plata, Tres de Febrero y Magdalena, y que el massismo celebró victorias en Junín y Tornquist.

Morón, la pulseada entre Ghi y Sabbatella que ganó el kicillofismo

Uno de los distritos más observados fue Morón, donde la interna reflejó la disputa política entre el intendente Lucas Ghi, alineado con Kicillof, y el exjefe comunal Martín Sabbatella, referente de Nuevo Encuentro con vínculos cristinistas. La lista encabezada por Claudio Román, actual presidente del justicialismo moronense y respaldada por Ghi, se impuso con 1.446 votos contra 672 de la nómina que lideró Paula Majdanski, apoyada por Sabbatella.

A pesar de la derrota, el espacio de Sabbatella alcanzó la minoría, un dato que reconfortaba al dirigente, que está enfrentado con Ghi a nivel municipal y ya piensa en la intendencia para 2027. El resultado fue interpretado como un respaldo a la conducción del jefe comunal actual y a la estrategia política del gobernador en el oeste del conurbano.

San Miguel: triple competencia y victoria de Larroque

En San Miguel, la interna tuvo tres listas y un claro ganador: Santiago Fidanza, subsecretario de Organización Comunitaria del ministerio que conduce Andrés «Cuervo» Larroque, se impuso con el 53,7% de los votos. Fidanza superó a Juan José Castro, actual presidente del PJ local y cercano al ministro Gabriel Katopodis, y a Héctor Fernández, representante del cristinismo.

Tras el triunfo, Fidanza expresó que el objetivo es «fortalecer al peronismo de cara al futuro» y acompañar a Kicillof en su nuevo rol al frente del partido. La elección dejó un sabor agridulce para el espacio de Katopodis, que quedó en segundo lugar con el 38,1% de los sufragios.

La Cámpora resiste en Mar del Plata y Tres de Febrero

Pese al predominio del kicillofismo, La Cámpora logró retener dos distritos de peso. En Mar del Plata, el candidato Daniel Esteban Di Bartolo, respaldado por la senadora provincial Fernanda Raverta, obtuvo cerca del 60% de los votos frente a la lista del MDF encabezada por Adriana Donzelli. La victoria camporista en el principal municipio de la costa atlántica fue celebrada como un triunfo simbólico en uno de los padrones más grandes de la jornada.

En Tres de Febrero, el dirigente Juan Debandi se impuso con el 56,73% de los votos, equivalentes a 1.896 sufragios, superando ampliamente al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia, que disputó la interna en representación del Movimiento Derecho al Futuro. Debandi convocó a los distintos sectores a trabajar en conjunto, en un intento por preservar la unidad partidaria local.

Zárate y San Nicolás: derrotas para el cristinismo

La Segunda sección electoral fue territorio del kicillofismo. En Zárate, el actual titular del PJ local, Leandro Matilla, logró renovar su liderazgo al derrotar a Ana María Almirón, vinculada políticamente al senador Sergio Berni y a la diputada Agustina Propato. Matilla obtuvo el 57% de los votos en una elección que significó un duro golpe para el matrimonio Berni-Propato.

En San Nicolás, Sebastián Vignoles se impuso a la dirigente de La Cámpora, Cecilia Comerio, por 871 votos contra 669. Tras conocerse el resultado, Vignoles sostuvo que el triunfo pertenece a la militancia peronista que busca consolidar un partido «fuerte y abierto».

El massismo festeja en Junín y Tornquist

El Frente Renovador también tuvo motivos para celebrar. En Junín, Fernando «Turi» Burgos, dirigente cercano a Massa y con respaldo de referentes del kirchnerismo y del kicillofismo, se impuso con 658 votos sobre un total cercano a 1.600 afiliados. La elección en este distrito se caracterizó por un armado de unidad entre distintos sectores del peronismo local.

En Tornquist, Alberto Musso, vinculado al intendente Sergio Bordoni, obtuvo el 67% de los votos frente al histórico dirigente justicialista Juan Carlos Gisler. La victoria consolidó la influencia del massismo en el sudoeste bonaerense.

Coronel Suárez y Magdalena: las sorpresas de la jornada

Dos resultados llamaron la atención por lo ajustado. En Coronel Suárez, el dirigente local Damián Meier se impuso por 182 votos contra 142 a María Alesandra Santarossa, candidata respaldada por el intendente Ricardo Moccero y por sectores que combinaban apoyos del kicillofismo y La Cámpora.

En Magdalena, el único distrito de la Tercera sección con competencia, Mirna Gurina, de La Cámpora, ganó por apenas 19 votos: 302 a 283 frente al dirigente del MDF, Juan Carlos García. El resultado, el más ajustado de la jornada, permitió a la militancia camporista mantener un pie en una región donde el kicillofismo había depositado expectativas.