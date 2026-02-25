Javier Milei encabezó el acto por el aniversario del nacimiento del general José de San Martín

Javier Milei frente al Monumento a San Martín. (Foto: Presidencia)

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles un acto en homenaje por el 248° aniversario del nacimiento del general José de San Martín.

El mandatario colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

El presidente Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.