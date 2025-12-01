Javier Milei volvió a modificar el Presupuesto por decreto: los aumentos en cada área

El Presidente firmó el DNU 849/2025 que amplía el Presupuesto Nacional 2025 con fondos adicionales para salud, seguridad, educación, jubilaciones y programas sociales, amparándose en la emergencia económica vigente.

La Casa Rosada volvió a modificar los números del Presupuesto Nacional para el corriente año. El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 849/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que introduce la primera modificación presupuestaria bajo la jefatura de Gabinete de Manuel Adorni. La normativa asigna recursos adicionales a una amplia gama de áreas consideradas prioritarias por el Gobierno nacional, desde salud y seguridad hasta educación y programas de asistencia social.

El decreto se fundamenta en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada hasta diciembre de 2025, que fue originalmente establecida en el DNU 70/23 y luego reafirmada en la Ley Bases. Según los considerandos del documento oficial, «dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones».

Los argumentos de la emergencia presupuestaria

El texto del decreto, analizado por la Agencia Noticias Argentinas, advierte sobre las consecuencias de no realizar esta adecuación de manera inmediata. La administración sostiene que «de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional». Bajo esta premisa, el Gobierno busca reorganizar el presupuesto vigente asignando fondos adicionales a sectores precisos que requieren atención urgente.

La normativa detalla que la modificación «contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional».

Refuerzos para Seguridad y Defensa

Uno de los aspectos destacados de la modificación presupuestaria se concentra en el área de seguridad. El Ministerio de Seguridad Nacional verá reforzado su presupuesto al recibir la transferencia de la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que hasta el momento dependía del ámbito de Justicia.

Además, se incrementan los recursos de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, medida que responde al aumento del haber mensual de las fuerzas de seguridad y a la necesidad de cancelar sentencias judiciales de origen previsional que han adquirido carácter firme en sede judicial. En el Ministerio de Defensa, el aumento presupuestario alcanzará al Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, considerando la suba en el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, además de fondos para cancelar sentencias judiciales previsionales pendientes.

Asignaciones para el sistema de salud pública

El Ministerio de Salud recibirá una inyección de fondos destinada a sostener programas nacionales y a los hospitales de alta complejidad del sistema público que atraviesan tensiones presupuestarias por el incremento de los costos médicos. La partida reforzada beneficiará específicamente al Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, el SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el Bicentenario Esteban Echeverría.

La Agencia Nacional de Discapacidad también verá incrementado su presupuesto con el objetivo específico de atender el pago de pensiones no contributivas y del Subsidio Extraordinario destinado a los beneficiarios de estas pensiones, que se abonan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Fondos adicionales para Capital Humano y Educación

En el ámbito del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia recibirá más recursos con destino a la atención de la Prestación Alimentar. Por su parte, la Secretaría de Educación verá ampliado su presupuesto para atender salarios docentes y no docentes universitarios, para la adquisición de computadoras y para transferencias destinadas a becas del PROGRESAR, a Comedores Escolares y para la Universalización de la Jornada Extendida, bajo el esquema de financiamiento mixto entre Nación y provincias.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también fue incluida en el reparto de fondos adicionales, con aumentos presupuestarios destinados a cubrir las prestaciones de los Programas Nacionales de Empleo, Volver al Trabajo, Fomentar e Intercosecha.

Ajustes en ANSES y PAMI

La Administración Nacional de la Seguridad Social recibirá un incremento presupuestario para el pago de prestaciones previsionales que incorpora el efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional. Además, contará con más fondos para atender gastos de asignaciones familiares, de la prestación por desempleo y de Acciones de Nutrición dentro del Programa 1000 Días.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados también se verá beneficiado por esta modificación. ANSES le transferirá más créditos presupuestarios en función de las retenciones a los haberes previsionales y aumentará el crédito destinado al pago de la Prestación Mensual de Oncopediatría, una ayuda económica dirigida a familias con niños o adolescentes que se encuentran en tratamiento oncopediátrico activo.

Otras modificaciones presupuestarias

El decreto también dispone readecuar los créditos presupuestarios del Servicio de la Deuda Pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio y de las Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros del Estado en un contexto de ajuste fiscal.

Paralelamente, la normativa autoriza al Ministerio de Economía a «modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), a fin de evaluar el instrumento idóneo para canalizar el financiamiento de las obras de transporte de gas». Esta disposición abre un camino para redefinir el mecanismo de financiamiento de infraestructura energética en el país.