Más cierres y despidos ahora en Caromar

La empresa Descartables Caromar cerró su sucursales en San justo, Rosario, Burzaco y José C. Paz con cientos de empleados en la calle sin certeza sobre el pago de las indemnizaciones.

En San Justo el cierre se produjo esta mañana cuando los empleados llegaron a sus puestos de trabajo. Sus 63 trabajadores empezaron los reclamos por la reincorporación o el pago de las indemnizaciones.

Luego, trascendió el cierre de las sucursales de Rosario, Burzaco y José C. Paz. También hubo problemas en Mar del Plata por la intención de pagar media indemnización a despedidos. Hay afiliados a Comercio y Camioneros. Los gremios ya contactaron al Ministerio de Trabajo para abordar negociaciones.

Trabajadores tomados por sorpresa

La ola de cierre de empresas no se detiene. Esta madrugada cerró las puertas la sucursal San justo de la empresa Descartables Caromar SA. Se trata de un autoservicio mayorista de artículos de perfumería y limpieza.

La noticia se conoció cuando los trabajadores llegaron a sus puestos de trabajo y les prohibieron el ingreso a la empresa. De hecho no hubo aviso previo ni ninguna notificación para avisarles formalmente de la determinación.

Según informó la agencia InfoGremiales, en Descartables Caromar se desempeñaban unos 43 trabajadores agremiados en el Sindicato de Comercio Zona Oeste y otros 20 encuadrados en el Sindicato de Camioneros.

A los pocos minutos llegaron noticias de más sucursales cayendo, en Rosario, Burzaco y José C. Paz el SEOCA ya registró cierres y, en diálogo con InfoGremiales, confirmó que inició las conversaciones con el Ministerio de Trabajo bonaerense para que intervenga.

Qué es Caromar

Descartables Caromar es un mayorista que tiene sucursales en distintos puntos del país, además, en Laferrere, Moreno, y Neuquén. Esta mañana también hubo conflicto en la sucursal marplatense donde la firma busca pagar la mitad de las indemnizaciones que corresponden según la ley.

Hasta el momento no hubo comunicación con los empleados que les diera algún tipo de precisión y los empleados temen que no les paguen las indemnizaciones correspondientes.

Con información de agencia Infogremiales