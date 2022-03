JxC pedirá una sesión especial para derogar la Ley de Alquileres

“Estamos al borde del precipicio. Cuando se sincera una fractura política como la que ocurrió en el Congreso de la Nación, el Gobierno entra en un tobogán difícil de parar”, dijo el titular del bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri y adelantó una sesión para derogar la Ley de Alquileres.

Y agregó: “Es muy preocupante que desde sectores del propio oficialismo estén fomentando que vuele todo por el aire. Con este sincericidio de legisladores, de dirigentes, del propio Canciller, donde ya reconocen que hay una tremenda fractura, en el marco de un gobierno débil, eso puede tomar velocidad. Al paso al que va, Alberto Fernández puede ser como Isabel Perón en términos de ejercicio del poder. En otros tiempos había violencia, ahora lo que hay es fatiga social y resignación”.

“Cristina Kirchner no tiene pudor en llevar al límite el conflicto. Cuando una persona no sostiene su propio gobierno, se siente liberada. Me parece que ellos dan por perdido el 2023, buscan construir un relato para el refugio, que creo que es la provincia de Buenos Aires ya que elige senadores”, dijo el diputado en un comunicado de prensa.

En este sentido, agregó: “Todos los días esperan que el Presidente dé una batalla para terminar con la bicefalía y eso es cuento chino. Además, los que pelean al Presidente no son los que tienen las cajas, los que manejan recursos se esconden. Esta es una pelea de poder”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Negri también remarcó que Juntos por el Cambio va a pedir la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo: “Está paralizado el Congreso, van 102 días sin comisión de seguimiento de los DNU, cuando todas las semanas meten un decreto. A eso se suma que no están constituidas las comisiones en la Cámara, y una pelea política por el poder en medio de una inflación galopante. Es muy peligroso”.

Ley de Alquileres

Por último, Negri adelantó que Juntos por el Cambio va a pedir la realización de una sesión especial de la Cámara baja para tratar la derogación de la Ley de Alquileres. “No sabemos si el oficialismo se sumará o no, pero parece que no tienen ninguna intención de modificar o derogar esa ley”, señaló.