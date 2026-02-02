Kast participará en la Cumbre por la Libertad de Expresión en el Parlamento Europeo junto con los presidentes de ECR y Patriots

El evento reunirá en Bruselas a líderes políticos y cívicos de más de 35 países y a miembros de tres grandes partidos europeos: ECR, PfE y EPP.

En su primer viaje a Europa desde que fue electo presidente de Chile, José Antonio Kast tendrá como primer destino Bruselas para participar de la VII Cumbre Transatlántica en el Parlamento Europeo el próximo 3 de febrero. El evento reunirá a representantes políticos, líderes cívicos y expertos de América, África y Europa para un diálogo de alto nivel sobre los desafíos que enfrenta hoy el ejercicio de la libertad de expresión.

Kast brindará la última ponencia, considerada la principal, acompañado de Mateusz Morawiecki, presidente de European Conservatives and Reformists Party (Reformistas y Conservadores Europeos – ECR), Santiago Abascal, presidente de Patriots for Europe (Patriotas por Europa – PfE), Kinga Gal, vicepresidente de PfE y Stephen Bartulica, miembro del Parlamento Europeo y presidente de Political Network for Values (Red Política por los Valores – PNfV).

La cumbre recibirá delegados de más de 35 países y a miembros de tres grandes grupos parlamentarios europeos: ECR, PfE, y European People’s Party (Partido Popular Europeo – EPP).

José Antonio Kast y Stephen Bartulica en la VI Transatlantic Summit Madrid 2024.

Diálogo y debate abierto

«Es un honor y una gran alegría recibirlo. Esperamos que la Cumbre contribuya a una cultura política que garantice un futuro en el que se respete el diálogo y el debate abierto y José Antonio encarna esa cultura política de forma clara: firmeza en los principios, talante integrador, y apertura para escuchar y para trabajar con todos”, afirma el diputado Stephen Bartulica, anfitrión del evento.

Además, “la presencia de José Antonio en la Cumbre refleja su compromiso indiscutible y constante con los valores que son el cimiento de la Civilización Occidental. Él es un promotor constante del respeto a la dignidad humana, del fortalecimiento de la familia, de la protección a la vida y de la salvaguarda de las libertades fundamentales”, subraya.

Kast fue presidente de PNfV de 2022 a 2024, periodo en el que hizo crecer la red y amplió su impacto incentivando sinergias; su trato afable y visión clara le ganaron el aprecio y el respeto entre líderes políticos de diversos países.

Para Bartulica, la aplastante victoria que Kast obtuvo en Chile, así como el modelo político que construyó en su país, son relevantes para los conservadores y para todos aquellos que entienden la política como servicio. Y asegura: “desde diversos países de tres continentes observamos con gran interés la transformación que viene impulsando y que ya trasciende las fronteras de su país».

Una cumbre por la libertad

Bajo el título: “Libertad de expresión vs. discurso controlado – fortalecer los pilares de la democracia (Free Speech vs. Regulated Speech – Strengthening the pillars of democracy), la Cumbre es coorganizada por PNfV y el grupo parlamentario ECR, y cuenta también con la colaboración de PfE.

Bartulica advierte que «en varios países — e incluso en regiones enteras como Europa — avanza de forma preocupante una tendencia que restringe la libertad de expresión y pretende imponer un discurso único. El asesinato de Charlie Kirk, por ejemplo, evidenció los graves desafíos que enfrentan quienes defienden abiertamente la dignidad humana y las libertades fundamentales”.

“La libertad de expresión no es un privilegio que se otorga, sino un derecho — anterior al Estado — que debe ser reconocido y protegido; es uno de los fundamentos de toda sociedad verdaderamente democrática. Sin libertad para hablar, debatir y disentir, el resto de los derechos se debilitan y la democracia pierde su fundamento”.

El diputado croata recuerda que el derecho a manifestar de forma pacífica y respetuosa las propias convicciones es patrimonio de todos, como está explícitamente reconocido y consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Estamos convencidos de que la tendencia que amenaza la libertad de expresión no es irreversible si damos una respuesta conjunta; para ello es que hemos convocado esta cumbre”, concluye.

Diálogo de alto nivel

Entre los ponentes de la jornada, además de José Antonio Kast, están Mateusz Morawiecki, presidente del partido ECR, Santiago Abascal, presidente del partido PfE, y los miembros del Parlamento Europeo: Patryk Jaki, copresidente del ECR Group; Kinga Gal, vicepresidente de PfE Group; Branko Grims, del European People’s Party (EPP), Eslovenia; Laurence Trochu, ECR, Francia; Enikö Györi, PfE, Hungría; Tom Vandendriessche, PfE, Bélgica; Margarita de la Pisa, PfE, España; Carlo Fidanza y Paolo Inselvini, ECR, Italia; y el propio Stephen Bartulica, ECR, Croacia.

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay; Luz Pacheco, presidente de la Corte Constitucional de Perú; Victor Verdún, vicecanciller de Paraguay; Clara Muzzio, vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina; Fabiola Morales, vice-alcalde de Lima, Perú; Ernesto Araujo, excanciller de Brasil.

Michel González Márquez, miembro del Senado de México, y los miembros de los parlamentos nacionales Nikolas Ferreira, de Brasil; Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz de Argentina; Lucy Akello, de Uganda; Jesse Okey-Joe Onuakalusi, de Nigeria; Ronald Portillo, de Guatemala y Andrés Castillo, de Ecuador.

Además, Ádám Kavecsánszki, presidente de Foundation for a Civic Hungary; así como Fernando Sánchez, rector de la Universidad Católica de Costa Rica; los periodistas Alvino-Mario Fantini, editor en jefe de The European Conservative y Bart-Jan Spruyt, editor de opinión de CNE News; así como la comentarista política Eva Vlaardingerbroek.

Intervendrán también los miembros del Consejo de Expertos de PNfV: Jay Richards y Grace Melton, que también son investigadores de The Heritage Foundation; y Polonia Castellanos, también presidente de la Asociación de Abogados Cristianos. Así como los miembros de la Junta Directiva de PNfV: Neydy Casillas, también vicepresidente del Global Center for Fundamental Rights; Sharon Slater, también presidente de Family Watch International; y Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente de la Junta.

Y habrá análisis de los especialistas Adina Portaru, consejera senior para Europa de ADF International; Gregor Puppinck, director general del European Center for Law and Justice; y el sacerdote católico Benedict Kiely. Todas las asociaciones citadas trabajan para el respeto de la dignidad humana y la promoción de los valores fundamentales en diversas áreas.