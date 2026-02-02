Hasta un exUIA se despega de la Reforma Laboral: «la responsabilidad del texto final corresponde al Gobierno»

Daniel Funes de Rioja, exPresidente de la UIA y señalado por haber aportado su buffet de abogados para la redacción de la reforma laboral, salió a limitar su responsabilidad en el proyecto.

Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y socio fundador de la firma jurídica Bruchou & Funes de Rioja, salió a limitar la responsabilidad que se le achaca en la redacción del texto de reforma laboral que por estas horas está en el centro del debate público y que amenaza con cambiar las reglas del juego por completo.

«Yo hace más de 50 años que escribo sobre este tema, y hay otros profesionales que también lo hacen», le dijo a Ámbito Financiera en lo que fue una virtual negativa de que su estudio jurídico haya participado en la redacción explícita del contenido.

Y añadió: «Mucha gente puede haber aportado ideas, pero la responsabilidad de la redacción, de los contenidos y del texto final corresponde al Gobierno, en lo que hace a la iniciativa, y a los legisladores, en la etapa en la que se está tratando. No somos el padre de la criatura».

Además defendió la iniciativa y trató de quitarle el mote de reforma: «Yo no lo llamaría “reforma laboral”. Creo que es una modernización laboral, porque las instituciones laborales argentinas son vetustas», argumentó.

También remarcó el contexto en el que se debate y aseguró que el mundo atraviesa una “transformación tecnológica enorme”, que vuelve inevitable “el reemplazo de mano de obra de baja calificación”.

Y casi que dejó una definición sobre el espíritu que sobrevuela buena parte de la reforma que está en el Congreso y que se propone regular pero sin derechos laborales: «Siempre es mejor tener un trabajador autónomo con algún tipo de marco regulatorio y cobertura, que una situación completamente en negro«.

