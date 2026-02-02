ECONOMÍA 

Hasta un exUIA se despega de la Reforma Laboral: «la responsabilidad del texto final corresponde al Gobierno»

Daniel Funes de Rioja.

Daniel Funes de Rioja.

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

Daniel Funes de Rioja, exPresidente de la UIA y señalado por haber aportado su buffet de abogados para la redacción de la reforma laboral, salió a limitar su responsabilidad en el proyecto.

Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y socio fundador de la firma jurídica Bruchou & Funes de Rioja, salió a limitar la responsabilidad que se le achaca en la redacción del texto de reforma laboral que por estas horas está en el centro del debate público y que amenaza con cambiar las reglas del juego por completo.

«Yo hace más de 50 años que escribo sobre este tema, y hay otros profesionales que también lo hacen», le dijo a Ámbito Financiera en lo que fue una virtual negativa de que su estudio jurídico haya participado en la redacción explícita del contenido.

Y añadió: «Mucha gente puede haber aportado ideas, pero la responsabilidad de la redacción, de los contenidos y del texto final corresponde al Gobierno, en lo que hace a la iniciativa, y a los legisladores, en la etapa en la que se está tratando. No somos el padre de la criatura».

Funes de Rioja se despega de la Reforma Laboral: "Mucha gente puede haber aportado ideas, pero la responsabilidad de la redacción, de los contenidos y del texto final corresponde al Gobierno"

Además defendió la iniciativa y trató de quitarle el mote de reforma: «Yo no lo llamaría “reforma laboral”. Creo que es una modernización laboral, porque las instituciones laborales argentinas son vetustas», argumentó.

También remarcó el contexto en el que se debate y aseguró que el mundo atraviesa una “transformación tecnológica enorme”, que vuelve inevitable “el reemplazo de mano de obra de baja calificación”.

Y casi que dejó una definición sobre el espíritu que sobrevuela buena parte de la reforma que está en el Congreso y que se propone regular pero sin derechos laborales: «Siempre es mejor tener un trabajador autónomo con algún tipo de marco regulatorio y cobertura, que una situación completamente en negro«.

Con información de agencia Infogremiales

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.