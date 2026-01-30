Adorni asumirá como director de YPF por el Estado Nacional y aclaró que no renuncia a sus honorarios

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá en el Directorio de YPF en representación del Estado Nacional, informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores.

En la comunicación cursada por el accionista Clase A, Estado Nacional – Secretaría de Energía – Ministerio de Economía, se designó como Director Titular en representación de las Acciones Clase A al jefe de Gabinete.

En la misma reunión, se aceptó las renuncias de los Directores Titulares por la Clase D de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por razones de estricta índole personal y la Comisión Fiscalizadora por la Clase D, designó a los Sres. Guillermo Francos (ex jefe de Gabinete) y Martín Maquieyra, como Directores Titulares por dicha clase.

Los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

Con información de la agencia Noticias Argentinas