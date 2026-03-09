Kopelco SA despidió a 220 trabajadores por la caída en las ventas

Kopelco SA, la empresa que opera la marca de preservativos Tulipán, redujo en más de 60% su planta de empleados. La dotación de personal se redujo de 355 a 135 trabajadores directos, con una pérdida de 220 empleos.

Kopelco forma parte de la industria textil mediante la fabricación de puntillas, cintas elásticas y rígidas así como hilados de latex y globos, entre otros productos. La planta principal opera en San Martín, en la Provincia de Buenos Aires, mientras que una segunda instalación en el parque industrial de San Luis está destinada exclusivamente a la producción textil.

Felipe Kopelowicz, gerente general de la empresa, aseguró que el recorte de personal se debió a la caída de la demanda interna de los últimos años. “Estamos súper preocupados, es un momento muy desafiante. Tenemos caída de ventas de hasta 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así”, afirmó el directivo.

Importación china

Nacida a fines de los 80, Tulipán comercializa 12 tipos diferentes de profilácticos junto a geles íntimos y otros artículos, y, según estimaciones de la propia firma, abarca el 40% de la participación en el mercado argentino. Además, solía proveer al gobierno nacional en las campañas de prevención contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Uno de los problemas que identificó fue la importación de prendas confeccionadas de China, con las que es muy difícil competir.

Respecto al negocio de los preservativos, indicó que el retroceso no fue tenemos un precio más competitivo y más popular. La torta cae pero nosotros ganamos un poco de participación. Pero los otros rubros nuestros están muy atacados: elásticos de ropa interior, globos y productos de mano de obra incentiva. Allí, lamentablemente, hemos achicado personal y el negocio se cayó a pedazos. En textil, cayó un 50% en volumen de venta”, describió en declaraciones a Radio Con Vos.

«Jaque Total»

Siguiendo esa línea argumental, el empresario consideró que la coyuntura refleja “un jaque total” e incluso realizó una autocrítica por su propia administración: “Estoy muy decepcionado con mi propia gestión porque mi gente la está pasando mal. No he podido cambiar ni resolver ni mejorar la situación de la gente. Realmente no sé qué música bailar, no sé cuál es el piso. No sabemos qué hacer”.

Por otra parte, Kopelowicz cuestionó al gobierno de Javier Milei por sus críticas contra la industria y aseguró que “nunca hubo un diálogo” con el sector. “Nunca nadie me llamó, ni a mí ni a la cámara. No convalidan la industria real. Son asesores que supuestamente saben de lo que están hablando pero no hablan con nosotros”, se quejó.

A propósito del debate sobre el nivel de rendimiento industrial, el ejecutivo reconoció que si bien existen ciertos puntos donde no son “del todo eficientes, en otros sí”. “Desarmar todo por alguna ineficiencia me parece un suicidio”, sentenció.

Con información de agencia Infogremiales