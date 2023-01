Kreplak cruzó a Vidal: “Hay ambulancias y no abandonadas como en 2019”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, desmintió este miércoles a la exgobernadora María Eugenia Vidal, y aseguró que en el distrito de Villa Gesell “hay ambulancias y no abandonadas como en 2019”.

“Villa Gesell hoy tiene cinco ambulancias y otras cuatro que enviamos de refuerzo de verano con 15 personas, que se suman al equipo local. Hay un total de nueve”, precisó el titular de la cartera sanitaria en redes sociales.

En esa línea, se preguntó: “¿Quién puede creer que en esta temporada récord, puede haber un solo móvil? Una mentira más y van”.

“Hay ambulancias y no abandonadas como en 2019”, subrayó el ministro provincial en respuesta a las declaraciones formuladas por la dirigente de Juntos por el Cambio (JxC), quien ayer en Twitter aseguró que en 2023 “la desidia volvió al poder” al acompañar un video con testimonios sosteniendo que en Villa Gesell, distrito que visitará este miércoles el gobernador Axel Kicillof, ahora hay “una sola ambulancia” y que el SAME no funciona, por lo que se convoca a servicio privado.

Con información de la agencia Télam