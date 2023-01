Destacaron el consenso de Celac para apoyar “el desarrollo de la región en paz”

El subsecretario de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani, destacó este miércoles el consenso alcanzo por las representaciones de los 33 países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para “seguir apoyando el desarrollo” de la región en paz y respetando “las singularidades de cada régimen político”, tras la VII Cumbre de ese espacio multinacional que se desarrolló en Buenos Aires.

“Lo más importante es que hemos alcanzado el consenso entre los 33 integrantes que se comprometieron a seguir trabajando a lo largo de 2023 para seguir apoyando el desarrollo de esta región en paz y respetando las singularidades de cada régimen político”, afirmó Pandiani en declaraciones a la agencia estatal de noticias Télam.

En ese sentido, el subsecretario sostuvo que “a pesar de las diferencias marcadas” durante la Cumbre “se logró establecer al menos dos cuestiones básicas en las que todos los integrantes coincidieron”.

“Seguir trabajando con una agenda de unidad en la diversidad, es decir, priorizar el territorio común y, por otro lado, ratificar la decisión política de constituir en América Latina y El Caribe una verdadera zona de paz en la cual los conflictos entre países se solucionen sin recurrir a sanciones y medidas unilaterales”, detalló.

El funcionario de Cancillería sostuvo que el resultado concreto de la Cumbre está contenido en la denominada Declaración de Buenos Aires, “un acuerdo que contiene 111 puntos de coincidencia, que fueron aprobados por unanimidad de todos los integrantes” de la Celac y que contiene ejes como el cambio climático, la juventud, género, seguridad alimentaria y energética, integración cultural, educación, salud, producción de vacunas, entre muchos otros.

“Asimismo, se aprobaron once declaraciones especiales, también por unanimidad, que tratan temas específicos tales como una solidaridad con la Argentina por la cuestión Malvinas, una solidaridad con Cuba por el tema del bloqueo, una resolución de lenguas indígenas pedida por Bolivia, una de integración energética y eléctrica pedida por Colombia, una de desarme nuclear”, agregó.

El diplomático remarcó que “por primera vez hubo asistencia perfecta, con 33 países con delegaciones de alto nivel entre presidentes, primeros ministros, vicepresidentes y cancilleres, bajo la presidencia de Alberto Fernández”.

“Un dato peculiar de esta VII Cumbre la participación de actores extra regionales, que fueron especialmente invitados por el presidente Fernández, entre ellos los representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, China, la Unión Africana y de la Unión Asiática”, afirmó.

En declaraciones a radio AM 530, Pandiani sostuvo que se trató de “un evento super exitoso” y consideró como “una enorme alegría” que Brasil haya vuelto “a sumarse a la mesa” luego de algunos años de ausencia por decisión del expresidente Jair Bolsonaro.

Al ser consultado por la ausencia del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el diplomático sostuvo que aunque había confirmado su presencia al igual que el jefe de Estado de Ecuador Guillermo Lasso “a último momento nos comunicaron que no iban a a llegar y que iban a enviar a sus cancilleres”.

“Son decisiones de cada país que comprendemos, pero no implica que Venezuela, Ecuador o México que no tenían sus presidentes aquí no hayan participado. Estuvieron sus cancilleres e incluso hubo mensajes grabados que fueron incluidos en la Cumbre”, completó.

Con información de la agencia Télam