La caza del octubre «al rojo»…

Realizando un juego de palabras y recordando esa impresionante película de los ’90 «La Caza del Octubre Rojo» (El Octubre Rojo, el más poderoso submarino nuclear jamás construido, perteneciente a la armada soviética, se dirige a la costa estadounidense bajo el mando del capitán Marko Ramius. Otro submarino estadounidense, asume la misión de detenerlo) que tuvo actuaciones «épicas» en Sean Connery (ganó un Oscar) y Alec Baldwin, fue una de las más vistas en el mundo en esa época.

Pero no hay mejor forma que ésta película, para describir lo que pasa en la Argentina hoy.

A éste gobierno de Javier Milei (que le gusta representarse con superhéroes de la pantalla grande) solo tienen que ver el último flyer que lanzó en las redes sociales de cara a las elecciones de Octubre para darse cuenta que lo que digo, es así…

Y todo confluye porque mientras en EE.UU se reúne Donald Trump con líderes europeos para parar la guerra entre Rusia y Ucrania, aquí se debate que tipo de país vamos a querer para el futuro…

El Octubre Rojo (kirchnerismo) avanza con todo lo que tiene para ‘voltear’ a éste gobierno, innumerable cantidad de ‘palos en la rueda’ en el Senado Nacional (último bastión del gobierno anterior, dónde el gobierno de Milei tiene muy poquito ‘nivel de fuego’) y la idea en las próximas elecciones es reforzar justamente eso, la cantidad de legisladores tanto en Diputados como en Senadores, para no tener tantas trabas a la hora de llevar adelante las Reformas de fondo que quiere hacer el gobierno actual.

¡Claro! Un colega me dijo recientemente: «lo que pasa Pablo que si a éste gobierno de Milei le va bien, los kirchneristas no vuelven más por muchos años al poder, se le terminan los ‘curros’ y las prebendas y eso es lo que están defendiendo; por supuesto que la gente no les importa, o crees que les importan los jubilados o los médicos? Nooooo, no les importan, solo les importan sus privilegios y la prueba está en que gobernaron 16 años y mira como dejaron Argentina, está clarito», dijo lapidario.

Lo cierto es que hay una carrera desenfrenada hacia octubre (donde serán las elecciones de medio término) y donde el Gobierno de Javier Milei se juega mucho. ¿La sociedad le dará el aval de la continuidad?

En la macroeconomía se nota. Han hecho un buen trabajo en casi dos años, bajaron la inflación, las tasas, el dólar, el riesgo país, los indicadores, mejoraron las exportaciones, los commodities, bajaron las retenciones al campo y muchos ítems más que podemos describir…

La «macro goza de buena salud», dijo un economista extranjero. Bien.

Ahora falta acomodar la microeconomía, la que nos interesa a todos, la de los alimentos, impuestos, costos laborales, sueldos dignos, jubilaciones, etc, etc y es allí, donde la impaciencia se ve reflejada porque a pesar de todo el esfuerzo de éste gobierno de acomodar la macro todavía no se ve reflejada en la micro (faltan inversiones, gobiernos provinciales que también hagan el ajuste, empresarios que dejen de aumentar los precios, etc) para darle también un respiro al enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad en éste tiempo pagando una fiesta en la que no participó y tratando de salir del circulo vicioso (inflación, emisión, dádiva y vuelta la rueda) que durante tantos años hemos tenido como espada de Damocles clavada en nuestra economía…

¿Que va a hacer la gente en octubre? ¿Va a parar el submarino kirchnerista que viene con la decisión de voltear a éste gobierno o las Fuerzas del Cielo sostenidas por la sociedad resistirán este embate?

Un buen momento para los psicólogos de este país, que todavía intentan descubrir la psique del argentino, que se debate en querer ser un país importante o volver a ser la «Villa miseria» (como lo describe el Diputado José Luis Espert) de América del Sur…

En sus manos, en la elección de octubre, en ese ‘cuarto oscuro’ está la decisión final. Después lo que viene ¿no? 2027 y todo lo demás…

¿Que va a hacer la sociedad, irá para atrás de nuevo o irá para adelante? Pronto lo sabremos…

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (periodista de Córdoba)