La CGT criticó “el irresponsable apoyo de los senadores” al proyecto de reforma laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó este jueves el “irresponsable apoyo de los senadores” que dieron su voto para aprobar el proyecto de reforma laboral y sostuvo que continuará su “plan de acción en todos los ámbitos que sean necesarios”, de cara a la votación de la iniciativa en Diputados.

“En el marco de un tratamiento exprés que guarda poca relación con la profundidad y la relevancia de los temas abordados, los senadores aprobaron un proyecto de ley que vuelve atrás las relaciones laborales en nuestro país: se retrocede en derechos colectivos, en derechos individuales y, como si fuera poco, se pretende avanzar en una brutal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital”, planteó la central en un comunicado de prensa.

Insistió en que “rechaza esta falsa modernización” y apuntó contra “el irresponsable apoyo de los senadores y senadoras que eligieron acompañar con su voto esta iniciativa, que no va a resolver los problemas del mundo del trabajo, los cuales conocemos muy bien”.

“A los diputados y diputadas les decimos: esta central continuará su plan de acción en todos los ámbitos que sean necesarios: la calle, la Justicia y, por supuesto, el Congreso Nacional”, continuó el texto, en referencia a que la Cámara baja tomará ahora el debate de la iniciativa y en caso de que se apruebe allí, se convertirá en ley.

Por último, la CGT afirmó que “este verdadero retroceso de derechos laborales no va a enmendarse de otra forma que no sea de la mano de un proyecto político que ponga nuevamente en el centro al trabajador y su dignidad como tal”.

La central se pronunció así luego de la movilización que encabezó el miércoles por la tarde, junto a las dos CTA y otras organizaciones políticas opositoras, en repudio a la reforma laboral, mientras en el Senado se desarrollaba el debate.

Durante la marcha hubo incidentes con la policía y varios detenidos, a raíz de que manifestantes ajenos a la CGT armaron bombas molotov y las lanzó contra la policía, entre otros desmanes.

Con información de la agencia Noticias Argentinas