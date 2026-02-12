Actividades por la Semana del Amor y propuestas para los próximos días en la Ciudad.

El Ministerio de Cultura porteño presenta su programación para este fin de semana y la semana del 16 al 22 de febrero, en el marco del ciclo Cultura de Verano.

Continúa Cultura de Verano con actividades en espacios al aire libre como terrazas, plazas, parques y sitios patrimoniales, con música en vivo, cine, teatro y artes visuales en distintos barrios de la Ciudad.

En el marco de la Semana del Amor, el Anfiteatro del Parque Centenario contará con una programación especial. El viernes 13 habrá un encuentro entre Lidia Borda y el Negro Falótico con Noche de boleros; el sábado 14 se presentará Los Amados con un espectáculo que fusionará música latinoamericana, humor y teatro, y el domingo 15 estará Carlos Casella con Amigo amor. Por otro lado, el domingo 22 la Orquesta Estable del Teatro Colón brindará, en ese mismo escenario, un concierto bajo las estrellas con obras de Beethoven y Brahms.

La agenda musical contará además con la presentación de Ahyre en la Usina del Arte el sábado 14; la Milonga en el Plata el viernes 20 en el Cine Teatro El Plata, donde habrá música en vivo y parejas de exhibición; el show de rock instrumental de OnOff en el Anfiteatro del Parque Centenario el sábado 21, y la Orquesta del Plata, junto a los campeones del Mundial de Tango, en el Hall del Teatro San Martín ese mismo día.

Asimismo, habrá dos noches de cine al aire libre con entrada sin costo: el viernes 13 será en Puerto Madero y el sábado 14 en Polo Circo.

A continuación, la programación destacada del 13 al 22 de febrero:

Viernes 13

Semana del Amor: Lidia Borda y el Negro Falótico. Estos dos artistas se encontrarán por primera vez en escena para compartir Noche de boleros, un concierto íntimo que propone un recorrido clásico por este género fundamental de la canción latinoamericana. Dos voces actuales de la música rioplatense se unen para estrenar un repertorio que pone en primer plano las canciones de Armando Manzanero, junto a otros clásicos inolvidables del bolero. La propuesta se apoya en una formación instrumental —piano, contrabajo, percusión, violonchelo, violín y guitarra— que acompaña y realza el diálogo entre ambas voces. El viernes 13 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

Cine al aire libre. El viernes 13 a las 20 h se proyectará una película al aire libre en Puerto Madero (Julieta Lantieri y Blvrd. R. Vera Peñaloza). Entrada sin costo.

Baco Polaco. Mauricio Kartun definió a Baco Polaco como “un pastiche de Las bacantes de Eurípides” que traslada la famosa tragedia a un pueblo del interior profundo en los años treinta. De jueves a domingos a las 20 h en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715). Más información.

Viernes de escénicas. El viernes 13 a las 20.30 h se realizará la obra Improvisa2. En la terraza del Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entradas en la web.

Club de recomendadores. Una invitación a descubrir próximas lecturas y pedirlas en la biblioteca del barrio o en la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges. Coordinan: Lucía Chiola Iannone, Juan Francisco Baroffio y Noelia Serra de La Pulga Literaria. El viernes 13 a las 17 h en la Biblioteca Evaristo Carriego (Honduras 3784).

La gaviota. Una pieza que, solo en apariencia, trata sobre los conflictos románticos y artísticos de un puñado de personajes de distintas generaciones. Es una de las obras cumbre en la historia del teatro, y uno de los puntos más altos en la carrera de cualquier artista dedicado a la tarea teatral. De miércoles a sábados a las 20.30 h y domingos a las 19.30 h, en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Más información.

Ciclo: viernes de los setenta. Proyección de El hombre en lo salvaje dirigida por Richard Safarian. El personaje de Richard Harris es atacado por un oso, dado por muerto y abandonado. Pero sobrevive para vengarse de quienes lo dejaron atrás convirtiendo el ataque del oso en una secuencia fuerte y perturbadora. El viernes 13 a las 18 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada sin cargo para argentinos y residentes. Reservas en Entradas BA. Sujeto a capacidad de sala.

Caté trío. Se presentará el proyecto musical de tango y música rioplatense integrado por Delfina Cheb en voz, Federico Casazza en armónica y Martiniano Charles en guitarra. El trío interpreta tangos, valses y milongas clásicas y propias. En sus arreglos exploran las raíces negras y rítmicas del tango. El viernes 13 a las 19.30 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

Mundos miniatura: Espacio de exploración y creatividad. Antes de las pantallas, los teatros de papel llevaban la fantasía de los grandes escenarios a las casas o las plazas, permitiendo a las personas jugar con los personajes de obras famosas. El Moderno invita a crear escenarios y personajes en miniatura para contar historias y poner en escena la imaginación. Hasta el domingo 15, de 15 a 17 h, en el Museo Moderno (Av. San Juan 350). Actividad sin costo.

Los pilares de la sociedad. Karsten Bernick, poderoso empresario dueño de un astillero y alcalde de su pueblo, es considerado un “pilar de la sociedad” por su rectitud y filantropía. Pero tras la fachada moral se esconden negocios turbios, engaños y dobleces del pasado que la inesperada vuelta de Johan Tonnesen, su cuñado, amenaza con destapar. De miércoles a sábados a las 20 h y domingos a las 19 h en el Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659). Más información.

Soy tu Ángel. Comedia desopilante con el sello de Germán Kraus, la frescura de Silvia Peyrou y el talento de Lupi Labunia. El viernes 13 a las 20 h en el Espacio Cultural Resurgimiento (Gral. José Gervasio Artigas 2262). Entrada sin costo.

Ciclo de conferencias de verano en La Cisterna. Ciclo de conferencias a cargo de diversos expertos en el Sitio Arqueológico La Cisterna (Moreno 550). El viernes 13 a las 17 h será el turno del pabellón argentino. De la mano de Daniel Vega se recorrerá la historia de este emblemático edificio, diseñado por el arquitecto Virginio Colombo y construido en 1910 para el centenario de la revolución de Mayo. En tanto, el miércoles 18 a las 17 h el ciclo continuará con moda y coquetería en las tierras del Plata, a cargo de Patricia Raffellini.

Stekelman en tres tiempos. El programa del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, dirigido por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblete, reúne tres obras emblemáticas del repertorio ligado al cruce entre danza contemporánea y tango. La propuesta incluye Bailando en la oscuridad, con música de diversos compositores y reposiciones coreográficas de Miguel Ángel Elías y Elizabeth Rodríguez, además de aportes específicos en tango de Nora Robles y Pedro Calveyra; el Dúo romance del diablo (fragmento de Bocca Tango), sobre música de Astor Piazzolla y reposición coreográfica de Cecilia Figaredo; y La consagración del tango, que combina música de Igor Stravinski y Piazzolla, con reposición coreográfica de Chinetti, Melisa Buchelli y Poblete. Hasta el domingo 15 a las 20 h en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

Historias de tango. Espectáculo de tango que reúne música, canto y baile en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). El viernes 13 a las 19 h. Entrada sin costo sujeta a la capacidad de la sala.

Sábado 14

Ahyre en la Usina del Arte. Ganadores de dos Gaviotas de Plata a Mejor Canción y Mejor Intérprete en el Festival de la Canción Viña del Mar 2024, lanzaron su disco Ahyre en vivo Estadio Delmi, reviviendo la celebración de los cinco años de la banda. El sábado 14 a las 20.30 h en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1).

Semana del Amor: Los Amados. La reconocida compañía con más de 30 años de trayectoria dará un espectáculo que fusionará teatro, música latinoamericana, humor y boleros desde una estética kitsch y elegante, con un show que evocará el brillo de las grandes orquestas de los años 50 y recorrerá boleros, cumbias, tangos, folklore y clásicos del cancionero romántico. El sábado 14 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

Cine al aire libre. El sábado 14 a las 20 h se proyectará La historia sin fin en Polo Circo (Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos). Entrada sin costo.

Música en la terraza del CC25. Especial Día de los Enamorados. Flamenco al Filo, Tablao vivo y Mariana Astutti se presentarán en la terraza del CC25. El sábado 14 a las 20.30 h en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Durante todo el verano habrá propuestas culturales de miércoles a domingo. Más información.

Ritmos del mundo. Los Bares Notables de la Ciudad ofrecerán a porteños y turistas una programación especial, con el ciclo Ritmos del Mundo. Será una oportunidad para apreciar la diversidad de músicas características de distintos países y de regiones culturales, de la mano de importantes artistas. El sábado 14 a las 20 h se presentará Ariel Prat en Café de García (Sanabria 3302) con “Enamorados de la Murga”. Entrada sin costo.

Trípticos: Pedro Mancini, Frank Vega, Cel Mendanici. Como parte de las actividades previas a la Bienal de Historieta de Buenos Aires, la Usina del Arte será escenario de una jornada de dibujo en vivo dedicada a homenajear a personajes icónicos de la historieta argentina. Los artistas Pedro Mancini, Frank Vega y Cel Mandanici realizarán ilustraciones en tiempo real frente al público, poniendo en primer plano el gesto, el trazo y el proceso creativo. La actividad propone una experiencia abierta y participativa que invita a recorrer la memoria gráfica colectiva y a reconocer la vigencia de estos personajes en el imaginario cultural argentino. El sábado 14 de 16 a 20 h en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1).

Ciclo: un verano de comedias. Proyección de Los caballeros las prefieren rubias dirigida por Howard Hawks. Nunca antes y nunca después hubo una película así. Traslación de un espectáculo teatral de Broadway en el que primaba la improvisación surrealista. Probablemente la película sonora más cómica de la historia. El sábado 14 a las 18 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Reservas en Entradas BA. Sujeto a capacidad de sala.

Visitas guiadas a la Casa de la Cultura. Recorrido bilingüe de 45 minutos. Los sábados, martes, miércoles, jueves y viernes a las 11 h, 12.30 h y 14.30 h en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Actividad arancelada.

La obra viva: Bordado en proceso con Hernán César. En el marco de la obra Anahí, en el jardín de humo negro, el artista realizará dos encuentros en los que continuará en vivo el bordado del mural y brindará una breve charla sobre su proceso creativo. El sábado 14 a las 18 h en el Museo de Arte Popular (Av. del Libertador 2373). Actividad incluida en la entrada al museo.

Mesa compartida: Crónicas de la Buenos Aires Cotidiana. Una invitación a redescubrir la identidad urbana a través de un recorrido por la historia de la vida cotidiana porteña. De la mano de Carlos Cantini se explorará cómo cambiaron las costumbres y los secretos que esconden las esquinas más tradicionales. Todos los sábados a las 19 h en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Entrada libre hasta completar la capacidad.

Té romántico en la biblioteca. Lecturas, fragmentos y análisis del género literario romántico a través de los años, sus alcances y las derivaciones del texto en la actualidad. Coordina: Camilla Mora. Participan: Ivana Kasper y Mila Kate. El sábado 14 a las 17 h en la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261).

Taller de bienestar: yoga, respiración y meditación. El taller de bienestar es una invitación a detenerse y habitar el presente en un entorno único: el emblemático espacio de Las Rotativas, en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). A través de la práctica del yoga, técnicas de respiración y momentos de meditación guiada, se busca fortalecer el equilibrio interno y cultivar una presencia plena. Taller a cargo de Isidoro Navarro y Alejandra Minetti. Todos los sábados a las 11 h. Entrada libre hasta completar la capacidad.

Pequeñas manos, grandes historias: Taller de Títeres. Destinado a niños de 5 a 12 años, donde los participantes diseñarán e intervendrán manualmente una marioneta neutra para crear su propio personaje. El sábado 14 a las 11 h en el patio de la Casa de la Cultura con entrada libre hasta completar la capacidad.

UFA: Viajeros Musicales. Con humor, impacto visual e interacción constante con el público, este espectáculo familiar invita a redescubrir la música de forma lúdica y participativa. El sábado 14 a las 18 h en el Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640).

Domingo 15

Semana del Amor: Carlos Casella. El coreógrafo, bailarín y cantante presentará un espectáculo que hará un recorrido por clásicos románticos de todos los tiempos, donde composiciones propias y reversiones dialogan con la memoria afectiva del público. Acompañado en escena por Tomás Carnelli, Vicente Manzoni y Juan Cruz Kuriluk, Casella construye una experiencia cercana y potente, donde la emoción, la palabra y la música se encuentran en un clima de intimidad compartida. El domingo 15 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

La milonga del CC25. Todos los domingos tiene lugar este encuentro a puro tango en la Sala Redonda, organizado por Julio Duplaá y musicalizado por Pablo Nieto. El domingo 15, de 19 a 22 h, en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Acceso sin costo hasta completar la capacidad de la sala. Las entradas se retiran media hora antes por la boletería.

Ciclo Música de Cámara. El trío de violín, violonchelo y piano integrado por Federico Moujan, Pablo Romero y Laura Manzano interpretará obras de Ludwig van Beethoven y Anton Arensky. El domingo 15 a las 11.30 h en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1). Entrada sin costo.

Los Ludic. En el marco de los Domingos Increíbles, llegará un espectáculo del dúo clownesco conformado por Raúl Berón y Diego Lejtman. El domingo 15 a las 16 h en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entradas en la web.

Urraka. La compañía presenta Historias Recicladas, una experiencia donde la música, el movimiento y el humor cuentan historias sin necesidad de palabras. Con instrumentos creados a partir de materiales reciclados, Urraka transforma situaciones cotidianas en escenas repletas de ritmo, juego y sorpresa. El espectáculo reúne algunos de los mejores cuadros teatrales de la compañía, recorriendo 17 años de creatividad y exploración artística. El domingo 15 a las 18.30 h en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1).

Músicas Patrimoniales. Ciclo de conciertos de músicas patrimoniales en el Patio Colonial de la Casa del Virrey Liniers (Bolívar 462). El domingo 15 a las 18 h se presentarán Hernán Crespo y Coni Muller con chamamé, bolero y guarania. El domingo 22 será el turno de Florencia Suárez y Daniel Homer con chamamé, bolero, candombe y tango.

Lunes 16

FRO! Frozouda llegará a la Usina con la energía que lo convirtió en una de las voces más fuertes del under argentino. Surgido de las batallas de gallos, hoy es referente del sonido rage y un artista en plena expansión, con discos, varios EP y colaboraciones que marcaron su evolución. Tras abrir shows de Duki, Eladio Carrión y presentarse en festivales como Buenos Aires Trap, Frozouda desembarcará en la Usina con su identidad inconfundible. El lunes 16 a las 20.30 h en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1).

Milonga de campeones. La magia del Mundial de Tango continúa todos los lunes de febrero en la Casa de la Cultura, un espacio para seguir viviendo la pasión por el 2×4. El lunes 16 habrá clase de tango (18 h); milonga con DJ Lorena Bouzas (19 h) y exhibición de baile con los Subcampeones Mundiales de Tango Escenario 2025 Nuria Lazo y Federico Ibañez (20 h). Todos los lunes, de 18 a 21 h, en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Entrada sin costo sujeta a capacidad sin inscripción previa. No se suspende por lluvia.

Martes 17

Tertulias líricas. Un ciclo que propone disfrutar la música lírica en un ambiente íntimo de café concert, creando un espacio social y cercano donde la ópera y la canción se viven sin solemnidad, como parte de la banda sonora cotidiana. Los encuentros se realizan los martes a las 19 h en el subsuelo Las Rotativas de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Entrada sin costo.

Tocaores. Homenaje a los grandes de la guitarra flamenca. El martes 17 a las 20 h en la Sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entradas en la web.

Miércoles 18

Peña en la Casa de la Cultura. Los miércoles la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) realiza un encuentro para vivir el folklore desde el baile y el movimiento, sin necesidad de asistir en pareja y con el único requisito de tener ganas de compartir. En el espacio de Las Rotativas, y de la mano de los bailarines anfitriones Martina Guerreiro y Charly Candia, se recorrerán los ritmos de las distintas regiones del país, desde la pausa de la zamba hasta la energía de la chacarera, con una clase, una práctica abierta y una exhibición como cierre. La actividad se realiza los miércoles de 18 a 20.30 h, con entrada libre hasta completar capacidad.

Jazzología. Se presentará Canciones de Brasil con Beto Caletti en guitarra y Mishka Adams en voz. El miércoles 18 a las 20.30 h en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entradas en la web.

Juguemos bajo el ombú. Espacio de juego compartido para descubrir los diversos aromas, sonidos, texturas y colores del jardín hispanoárabe del Museo Larreta. El miércoles 18 a las 16 h en el Museo Larreta (Av. Juramento 2291). Actividad incluida en la entrada al museo. Se cancela por lluvia.

Beethoven. Una propuesta de la compañía de títeres Babelteatro que acerca a la vida de un músico extraordinario, el señor Ludwig van Beethoven, con la música que ha dejado como legado. Su casa de Viena a escala es el escenario para espiar su vida a través de las pequeñas ventanas. Los miércoles 18 y 25 de febrero a las 17 h en la Casa del Historiador (Bolívar 466). Actividad sin costo, con inscripción previa.

Bares Notables: recorrido por San Telmo. Visita guiada por los bares notables de San Telmo para conocer su historia, su importancia patrimonial, los personajes que pasaron por sus mesas, las películas que se filmaron en esos ambientes tan porteños. Un recorrido que combinará historia, tango y gastronomía, comenzando en la Plaza Dorrego, el corazón del barrio, y explorando bares clásicos como El Federal y Bar Sur, pasando por casas de antigüedades y el Mercado de San Telmo, entre otros lugares. A cargo de Daniel Vega. El miércoles 18 a las 17.30 h en el Bar Plaza Dorrego (Defensa 1098). Actividad sin costo con inscripción previa.

Edificios emblemáticos: Museo del Mate. El mismo se encuentra en el centro neurálgico y fundacional de la Ciudad de Buenos Aires, sobre Avenida de Mayo y Avenida Rivadavia, en un edificio histórico donde funcionó durante años el Bazar Inglés. El miércoles 18 a las 10 h en Av. de Mayo 853. Actividad sin costo, con inscripción previa. No se suspende por lluvia.

Jueves 19

Cine en Recoleta. Proyección de Ayahuasca now, dirigida por Carlos B. Cejas. Tras muchos años de vida marcados por el TEPT, 5 hombres y 2 mujeres veteranos de Vietnam, Afganistán e Irak viajan al corazón de la Amazonia peruana para participar en ceremonias chamánicas y sanar sus traumas. Frustrados por una sociedad que no les comprende e incapaces de encontrar respuestas con tratamientos convencionales se embarcan en un viaje de transformación que cambiará sus vidas. El jueves 19 a las 18 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada sin cargo para argentinos y residentes. Reservas en Entradas BA. Sujeto a capacidad de sala.

Club de lectura itinerante con Alejandra Kamiya. Lectura, análisis y charla grupal junto al público, con la coordinación de la escritora Alejandra Kamiya. El jueves 19 a las 17 h en la Biblioteca Del Barco Centenera (Venezuela 1538). Entrada sin costo.

Jueves de cine bajo las estrellas. El jueves 19 a las 20.30 h se proyectará UPA! Una pandemia argentina: Lado A + B (2021) dirigida por Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker. En el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entradas en la web.

Viernes 20

Milonga en el Plata. La milonga y sus rituales tienen su lugar en el hall del Cine Teatro El Plata, donde los vecinos de Mataderos se acercan a tirar unos pasos en la pista con músicos en vivo, con parejas de exhibición y DJ de milonga. Coordina Poly Pérez. Los viernes 20 y 27 desde las 19 en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765). Entrada libre y sin costo.

Orquesta del Tango de Buenos Aires. La formación musical dará inicio a su temporada de conciertos de 2026 con una presentación al aire libre, en el marco de Cultura de Verano, bajo la dirección de sus dos maestros titulares. La primera parte del concierto estará a cargo del director Juan Carlos Cuacci: será un recorrido por clásicos de Enrique Delfino, Julián Plaza y Mariano Mores, culminando con arreglos del propio Cuacci de obras de Astor Piazzolla. La segunda mitad la dirigirá Néstor Marconi, donde se interpretarán sus arreglos originales de obras de Agustín Bardi y Pedro Maffia, junto a piezas de su propia autoría como A la alta escuela y L’atelier. Como cierre, se ofrecerá una selección dedicada a Carlos Gardel. El viernes 20 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

Los secretos de la mirada: Taller de retrato. ¿Qué gestos y miradas se esconden en los retratos que forman parte del Salón Manuel Belgrano? ¿Cuántas formas hay de retratar a alguien? Breve recorrido guiado y taller para crear retratos. El viernes 20 a las 15 h en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555). Actividad incluida en la entrada al museo. Con inscripción previa.

Música en la terraza. Se presentarán Mar Marzo y Manu Torres. Mar Marzo, compositora argentina que combina jazz, R&B, neo-soul y pop con una propuesta sensible y delicada, destacándose por su voz y el piano. Manu Torres posee una impronta sensible y honesta que cruza pop, rock y el sonido alternativo con matices urbanos. Torres presentará su disco Saliendo del modelo en un show que cruza pop, funk y rock, y Marzo interpretará su primer disco Pulsión además de anticipar algunos temas de su próximo álbum. El viernes 20 a las 19.30 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos.

Sábado 21

OnOff. El dúo instrumental integrado por Poly Pérez en stick y Mud Mariel en batería, como artista invitada, dará un show de rock al aire libre. A partir de la potencia rítmica de la batería y la amplitud tímbrica del stick, la propuesta construye una experiencia sonora original: dos músicos que despliegan toda la energía de su química musical y suenan en vivo como una banda completa. El sábado 21 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

Dark Romance: guía para abrazar lo prohibido. Debate y reseñas en vivo con Malena Hehn, Paula Toro, Sofía Schiavi, Fátima Molina, Anaopinadetodo, Valen Guiducci y Nath Vidaurre. Juegos, actividades y sorteos a cargo de Books & Wine y The Mates Club. Coordina Cris Alemany. El sábado 21 a las 17 h en la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261). Entrada sin costo.

Orquesta del Plata en el Hall del San Martín. El Hall del Teatro San Martín se transformará en una pista para una gran milonga en plena calle Corrientes. Contará con la actuación de la Orquesta del Plata, original formación porteña, con un repertorio que abarca desde los grandes clásicos del tango hasta composiciones contemporáneas. Además, participarán bailarines campeones del Mundial de Tango, que enseñarán a los visitantes los rudimentos del baile más lindo del mundo. El sábado 21 a la medianoche en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Entrada sin costo.

Domingo 22

El Teatro Colón al aire libre. La Orquesta Estable del Teatro Colón ofrecerá un concierto al aire libre bajo la dirección del maestro Ezequiel Silberstein. Esta propuesta reunirá dos obras centrales del repertorio sinfónico: la Obertura Leonora Nº 3 de Ludwig van Beethoven y la Sinfonía Nº 1 de Johannes Brahms. Una oportunidad para disfrutar de la excelencia artística del Teatro Colón en un espacio abierto y emblemático de la ciudad. El domingo 22 a las 19 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Las entradas se entregarán en el Anfiteatro, una entrada por persona a partir de las 17 h (por orden de llegada y hasta completar la capacidad).

Crema Party Kids. Mauro Crema invita a romper la barrera entre el artista y el público, transformando la creación de los invitados en una gran obra colaborativa inmersa en un festival de música electrónica. De esta manera, se destaca que la creatividad está en el impulso y el arte, en el hacer. El domingo 22 de 17 a 21 h en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1). Entrada sin costo.

Música en la Capilla. Se presentará Ekathé, quinteto de música instrumental con raíces en el jazz y diálogo con géneros como el groove, funk o R&B. El domingo 22 a las 19 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.