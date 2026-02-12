Diputados: media sanción al régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

El Gobierno consiguió 149 votos positivos para el régimen penal juvenil con votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Provincias Unidas.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves por 149 votos a favor y 100 en contra el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, entre otros cambios.

El proyecto del oficialismo consiguió, además de los votos de todo el bloque de La Libertad Avanza, el apoyo de los aliados habituales del radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Civica, Producción y Trabajo. Se opusieron el kirchnerismo y la izquierda.

A favor y en contra

Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba-Córdoba) dijo que el debate de la baja de la edad de imputabiidad significó que «falló la política» y que no soluciona el problema de la inseguridad. Además, advirtió que la iniciativa del oficialismo no habla de «educación ni salud mental» ni «como prevenir las condiciones donde se desarrollan generalmente estos niños y adolescentes que terminan delinquiendo». Argumentó también que a partir de los cambios en la edad de punibilidad «los adultos que llevan a delinquir a los menores llevarán a los de 13, 12 o 10 y estaremos en unos años discutiendo si la edad de imputabilidad debe ser de 6 años».

El diputado kirchnerista, Horacio Pietragalla Corti (Unión por la Patria-CABA) apuntó contra los legisladores libertarios por el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años: «Ustedes se conmueven más con un perro callejero que con un pibe que pide en la calle».

Gisela Scaglia (Provincias Unidas-Santa Fe), indicó que si el proyecto es sancionado será «el logro de muchos argentinos que reclamaban que el régimen penal juvenil en Argentina cambie» pero aclaró que «esta ley no es una ley de ‘el que las hace las paga’ ni que ‘a delito de mayor, pena de mayor'». Entre los beneficios de la iniciativa, mencionó que la baja de la edad de imputabilidad «servirá para que los narcos no agarren a los chicos como ‘soldaditos'».